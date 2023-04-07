شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذر من سوء صحة الأمعاء.. أبرزها الغازات والانتفاخات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن النظام الغذائى السليم له تأثير على الصحة العامة لجسم الإنسان بصفة عامة، وبشكل خاصة على صحة الأمعاء وانتظام عملية الهضم، والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموعية والسرطان والسكتات الدماغية، وأيضا مرض ألزهايمر.

وأوضح فريق من الباحثين أن الحفاظ على صحة الأمعاء يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر بأنواعه، بالإضافة إلى مرض ألزهايمر، وعادة ما نربط ألم البطن أو الانتفاخ بعلامات تدل على سوء صحة الأمعاء، وذلك وفقا لما نشره موقع ذى صن.

علامات تحذر من إصابة المعدة بالأمراض 1. هشاشة الجلد والشعر والأظافر

قالت لوسى كريسون، أخصائية تغذية، عندما تكون بشرتك باهتة أو متهيجة، أو تشعر بجفاف شعرك إلى جانب تكسرالأظافر بسهولة، فإن جميع هذه الأعراض قد تشير إلى أن الأمور لا تسير على ما يرام فى أمعائك.

2. كسر العظام بسهولة

قالت أخصائية التغذية كيرستن جاكسون إن كسر العظام بشكل متكرر يمكن أن يشير إلى أن لديك حالة مثل مرض الأمعاء الالتهابى أو اضطرابات هضمية.

3. الذهاب إلى الحمام عدة مرات فى اليوم

أوضحت الدكتورة كيرستن أن الناس يفترضون أن التبرز مرات عدة يوميا سيجعلهم غير معرضين للإصابة بالإمساك، لكن هذا يدل على حدوث مشاكل بالأمعاء.

4. الغازات والانتفاخ

إن إحدى الطرق التى تجعل صحة الأمعاء السيئة معروفة هى من خلال الانتفاخ المفرط أو الغازات، وقد تنبهك أصوات البطن أيضا.

5. التعب

التعب باستمرار والافتقار إلى الطاقة قد يكون علامة أخرى على سوء صحة الأمعاء.

6. سوء المزاج أو الاكتئاب

كشفت الدراسة أن الأمعاء والدماغ يتحدثان مع بعضهما البعض من خلال ما يسمى محور" القناة الهضمية"، وهذا يعنى أن أمعائك السيئة قادرة على إرسال إشارات إلى عقلك لإحداث تأثير سلبى.

7. كثرة السعال ونزلات البرد

إن كثرة الإصابة بنزلات البرد والسعال المتواصل إشارات دالة على سوء صحة الأمعاء.