شكرا لقرائتكم خبر عن أوقات النوم غير المنتظمة تتنبأ بخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الدراسات الجديدة ان النوم في أوقات غير منتظمة يعرض الأشخاص الي مخاطر الإصابة ببعض الامراض مثل القلب والاوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية . وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

اوصيت الدراسة الافراد بتنظيم أوقات نومه منعا لتعرضهم لمخاطر الإصابة بامراض القلب والسكتات الدماغية وغيرها ، كما حذر فريق من الباحثون الأشخاص من خطر أنماط النوم غير المنتظمة التي تودي بهم الي مشاكل صحية بالغة .

وأجريت الدراسة علي 2000 شخص يمارسون أنماط النوم غير المنتظم في الولايات المتحدة علي مدار 3 سنوات ، فظهرت نتائج الدراسة بان خطر الإصابة بنوبة قلبية ارتفع بنسبة 140% لأولئك الذين يعانون من أنماط نوم غير منتظمة ،بالإضافة الي احتمال الإصابة بسكتة دماغية زاد بنسبة 120% لدى أولئك الذين يعانون من أوقات النوم المختلفة .

ومن جانبها قالت الدكتورة كيلسي فول ،المؤلفة الرئيسية للدراسة، ، من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي، إنه يجب على الناس تحسين نومهم للاعتناء بصحة قلوبهم.

اوصت الطبيبة كيلسي الأشخاص بالحفاظ علي أوقات نوم منتظمة والحد من أنماط النوم المتابية من اجل الحفاظ علي الصحة العامة بشكل عام ، والحفاظ علي صحة القلب بصفة خاصة ، مما يودي ذلك أيضا الي التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن.

وتابعت : ان السكتات الدماغية والنوبات القلبية والاوعية الدموية وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، وتحدث حالات النوبات القلبية عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب بسبب تراكم الكوليسترول، والسكتات الدماغية، عندما يحدث ذلك مع وصول الدم إلى الدماغ.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والتدخين والسكري وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.