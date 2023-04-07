شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات الأدوية والمكملات الغذائية بعد جراحة السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة هي السبب الرئيسي للعديد من أمراض التمثيل الغذائي المزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل ارتفاع ضغط الدم ، ومرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول، وارتفاع الكوليسترول، ومرض السكري من النوع 2، على سبيل المثال لا الحصر يمكن أن تساعد جراحة السمنة المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يستوفون معايير محددة للعيش بصحة أفضل وحياة أطول من خلال تقليل مخاطر الوفيات الناجمة عن المشاكل الصحية المرتبطة بالوزن المذكورة أعلاه.

وحسب ما ذكره موقعwebmed مثل أي إجراء آخر هناك مخاطر مرتبطة بجراحة علاج البدانة إلى جانب المضاعفات الصحية المرتبطة بالجراحة ، مثل الالتهابات والنزيف، هناك مخاطر طويلة الأمد مثل انسداد الأمعاء وانخفاض نسبة السكر في الدم وسوء التغذية.

تعد مشاكل امتصاص بعض التغذية والقيود الأخرى المتعلقة بالأدوية أحد التحديات التي يواجهها الأشخاص بعد الجراحة على سبيل المثال ، يعاني الأشخاص الذين خضعوا لإجراءات علاج السمنة من نقص التغذية ، مما يستلزم استخدام المكملات الغذائية أيضًا ، قد يحتاج الأشخاص الذين خضعوا لجراحة علاج السمنة إلى تناول بعض الأدوية الموصوفة وتجنب الأدوية الأخرى بالإضافة إلى ذلك، يستطيع العديد من المرضى التوقف عن تناول بعض الأدوية حيث تتحسن مشكلاتهم الصحية المرتبطة بالسمنة بعد جراحة علاج البدانة على عكس المضاعفات الأخرى ، يمكن إدارة سوء التغذية والمشاكل الأخرى المتعلقة بالأدوية إلى حد كبير من خلال تعزيز تثقيف المرضى.

إن التعرف على نوع المكملات الغذائية جنبًا إلى جنب مع ما يجب فعله وما لا يجب فعله يساعد المرضى على الشعور بمزيد من القوة في رحلة إنقاص الوزن. إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مهتمين أو خضعت لعملية جراحية لعلاج السمنة ، فيرجى متابعة القراءة لمعرفة المزيد حول الإرشادات الخاصة بالأدوية والمكملات بعد جراحة علاج البدانة.

هل أنا مرشح لجراحة السمنة؟

يمكن التفكير في جراحة علاج البدانة بعد محاولة إجراء تغييرات في نمط الحياة مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة ولكنها غير قادرة على تحقيق خسارة كافية في الوزن قد تكون مرشحًا لجراحة السمنة إذا كنت تستوفي المعايير التالية:

-لديك مؤشر كتلة الجسم (BMI) يبلغ 40 أو أعلى ، وهو مصنف على أنه سمنة من الدرجة الثالثة (يشار إليها سابقًا باسم السمنة المرضية).

-كان مؤشر كتلة الجسم لديك بين 35 و 39.9 وحالة طبية مرتبطة بالوزن مثل ارتفاع ضغط الدم أو توقف التنفس أثناء النوم أو داء السكري من النوع 2.

-كان مؤشر كتلة الجسم لديك بين 30 و 34 وحالة طبية خطيرة مرتبطة بالوزن.

لماذا تعتبر إدارة الأدوية ضرورية لمرضى جراحة السمنة؟

يحتاج مريض جراحة السمنة إلى تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية لتجنب المضاعفات الطبية والغذائية. فيما يلي بعض الأسباب التي أدت إلى تطوير إرشادات الممارسة السريرية للأدوية لمرضى السمنة:

- يعد نقص المغذيات الكبيرة المقدار والمغذيات الدقيقة أمرًا شائعًا بعد جراحة علاج البدانة. يجب تصحيح نقص المغذيات والفيتامينات بالمكملات الكافية على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي انخفاض امتصاص الحديد إلى نقص الحديد في المغذيات الدقيقة قد يتطلب نقص فيتامين د تعديلات ما بعد الجراحة في المكملات.

- يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع بعد جراحة علاج البدانة إلى زيادة مخاطر الإصابة بحالات معينة مثل تحص صفراوي ( حصى في المرارة ) وتحصي الكلية ( حصوات الكلى )، يمكن أن تساعد الأدوية وتغيير نمط الحياة في تقليل هذه المخاطر.

- يزداد ارتشاف العظام بعد جراحة علاج البدانة، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام، مكملات الكالسيوم وفيتامين د ضرورية لتقليل مخاطر الاصابة بالكسور.

- يمكن أن يصاب مرضى السمنة بمشاكل مثل متلازمة الإغراق بسبب التغيرات في فسيولوجيا الجهاز الهضمي ترتبط هذه الحالة بالإفراغ السريع للطعام من المعدة إلى الأمعاء. قد يلزم وصف الأدوية المضادة للإسهال لمنع حدوث ذلك.

- كثيرًا ما تسمح التغييرات الفسيولوجية الهائلة بعد جراحة السمنة لمرضى السمنة بتقليل أو إيقاف العلاج لأمراض التمثيل الغذائي المزمنة. قد يلزم إجراء تعديلات الأدوية للأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول بسبب التحسن في هذه الحالات.

- جراحة السمنة ليست علاجًا للسمنة. إنها أداة تساعد على إنقاص الوزن بسرعة ، وتمنع استعادة الوزن ، وتساعد الأشخاص على الالتزام بنمط حياة صحي تشمل إدارة الأدوية بعد جراحة علاج البدانة أيضًا تجنب الأدوية التي يمكن أن تسبب زيادة الوزن ووصف أدوية إنقاص الوزن ، إذا لزم الأمر.

متى يمكنك تناول فيتامينات منتظمة بعد جراحة السمنة؟

لا يمكنك تناول الفيتامينات بانتظام بعد جراحة السمنة يحتاج مرضى السمنة إلى تناول فيتامينات متعددة مخصصة لعلاج البدانة إلى أجل غير مسمى للتعويض عن نقص المغذيات (نقص الفيتامينات والمعادن). وذلك لأن مرضى السمنة معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بنقص التغذية. لقد قللوا من امتصاص العناصر الغذائية من الجهاز الهضمي ويحتاجون إلى تكملة العناصر الغذائية التي يتم الحصول عليها من تناول الطعام بجرعات عالية من الفيتامينات المتعددة .

ما هي المكملات الغذائية التي تحتاجها بعد جراحة السمنة؟

تحتاج إلى تناول فيتامينات متعددة مخصصة لعلاج البدانة والتي تحتوي على جرعات عالية من جميع الفيتامينات الضرورية القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين سي وحمض الفوليك وفيتامين ب ؛ الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين أ ، د ، هـ ، ك ؛ مكملات الحديد والمكملات المعدنية الأخرى.

سيطلب منك طبيبك أيضًا تناول مكمل الكالسيوم الذي يحتوي على 1000 إلى 1500 مجم من الكالسيوم لمعالجة أي نقص في الكالسيوم عادة ما يتم تناول المكملات في 2-3 جرعات مقسمة مع فيتامين د لتعزيز امتصاص الكالسيوم. سترات الكالسيوم هي الشكل المفضل على كربونات الكالسيوم.

هل يمكن لمرضى جراحة السمنة تناول الأدوية بانتظام؟

يمكن لمرضى جراحة السمنة تناول كبسولات وأقراص قابلة للمضغ وأدوية سائلة بعد فترة وجيزة من الإجراء ومع ذلك ، يجب سحق الأدوية التي في شكل أقراص خلال الأشهر الثلاثة الأولى لمنعها من التعثر في الجهاز الهضمي (GI) أو عدم امتصاصها بشكل صحيح. سيوصي طبيبك أو الصيدلي ببدائل للأقراص الممتدة المفعول التي لا يمكن سحقها.