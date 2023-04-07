شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات الجو في موسم الربيع تعرضك لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العديد من الابحاث عن المشاكل الصحية الناتجة من تغير احوال الطقس ما بين الفصول الاربعة ، غير ان الاشخاص داخل كل موسم يتعرضون ايضا الي عدد من الاصابات بالفيروسات مثل نزلات البرد ،والانفلونزا ، وضيق التنفس ، بالاضافة الي زيادة الحالة العصبية لدي البعض .

واوضحت احدي الدراسات الحديثة ان تغيرات الاحوال الجوية في موسم الربيع ،تودي الي تعرض الاشخاص لحدوث مشاكل صحية لديهم ، ناتجة من موجات الاتربة ،مثل ما يسببه فصل الشتاء الذي يتميز بالطقس البارد ،واصابة معظم الافراد بنزالات البرد والسخونية والرشح .

ومن جانبها قالت الدكتورة تاتيانا رومانينكو أخصائية الأمراض الباطنية ان الاشخاص يتعرضون الي مخاطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي بسبب تقلبات الطقس في الربيع.وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

واشارت الاخصائية إلى أنه عادة ما يزداد في الربيع عدد المرضى الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي المختلفة. لأن طقس الربيع يخلق ظروفا لتنشيط الفيروسات وتطور الأمراض مثل الأنفلونزا والفيروس التاجي ونزلات البرد.

كما اوضحت الطبيبة ان الافراد يرتدون ملابس خفيفة في موسم الربيع لا تتناسب مع الفصل ، مما يساعد هذا الي زيادة التهابات الجهاز التنفسي ، مشيرة الي تفاقم في الربيع ايضا أمراض الجهاز البولي التناسلي.

اضافت الابحاث الي ان الاطباء يستعدون في موسم الربيع لمعالجة تفاقم أمراض الحساسية التي تبدا قبل أن تزهر النباتات بفترة طويلة. ويمكن أن تؤدي التغيرات الحاصلة في الطبيعة إلى تفاقم الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعاطفية.