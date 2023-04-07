شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للبقاء بصحة جيدة أثناء فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا للعديد من المتخصصين في مجال الصحة ، فإن الربيع هو أفضل وقت في السنة لفقدان الوزن، وأن التغييرات في جسمك وعقلك وكذلك التغيرات البيئية مثل الأيام الطويلة ودرجات الحرارة الأكثر دفئًا تخلق ظروفًا مثالية لفقدان الوزن.

وحسب ما ذكره موقع helthy فأن العديد من خيارات النظام الغذائي يمكن أن تعوق فقدان الوزن الصحي بل وتضر بجهاز المناعة وهناك نصائح للبقاء بصحة جيدة أثناء فقدان الوزن وهى:

- تناول الطعام عندما تشعر بالجوع.. وتناول الطعام ببطء.. وتوقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي إلى إعاقة فقدان الوزن الصحي إذا أجبرت نفسك على تناول الكثير أو القليل جدًا من الطعام.

- تناول أطعمة حقيقية للوجبات الخفيفة

يجب استخدام خطط الوجبات التي تحل محل الوجبات بمخفوقات وعصائر بحذر تحتوي العديد من هذه المنتجات على كميات كبيرة من السكر.

- تناول أطعمة متنوعة

تتميز العديد من الأنظمة الغذائية وخطط الوجبات العصرية بجداول طعام متكررة يمكن أن يؤدي هذا إلى الملل ولكنه قد يتطلب أيضًا مكملات لا يتم تناولها من خلال نظام غذائي متنوع.

- تتبع طعامك باستخدام تطبيق أو دفتر ملاحظات

يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية التي تمنع بعض الأطعمة تمامًا ، مثل النظام الغذائي الكيتون أو النظام الغذائي النباتي ، إلى نقص كبير في الفيتامينات وزيادة الوزن إذا تم القيام بها بشكل غير صحيح.

-اشرب الماء

تتضمن العديد من خطط التمرين القهوة والمخفوقات والعصائر والعصائر والمزيد تحتوي هذه السكريات والمواد الكيميائية الخفية التي يمكن أن تؤثر على الهضم ، ولكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض كمية الماء.