مشروب مثالي لوجبة السحور يحرق الدهون ويحميك من العطش

بيروت - نادين محمد - يُعاني بعض الأشخاص من زيادة الوزن أو السمنة خلال شهر رمضان ويرغبون في تخسيس وزنهم والحفاظ عليه، لذا من المهم وضع خطط للحفاظ على نظام غذائي صحي يتضمن مشروبات صحية تمنحك القدرة على مواصلة الصيام والشبع لفترة أطول وعدم الشعور بالإجهاد وتُساعد على حرق أسرع للدهون ومنح الشعور بالترطيب الكافي والحفاظ على الوزن، طوال فترة الصيام، وفيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، شراب الموز والبرتقال لوجبة السحور ويحميك من العطش.

مشروب يحرق الدهون ويحميك من العطش في رمضان

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شراب الموز والبرتقال

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يُعد شراب الموز والبرتقال محطم قوي للشحوم خصوصاً منطقة البطن إذا أخذناه كوجبة إفطار أو سحور، ووفقاً لآخر الدراسات فإنَّ الموز هو من أهم ما قد يفقدك وزنك، وليس كما هو مشاع من قبل، أما البرتقال فيعد غنياً بفيتامين سي وقدر أكبر من الألياف التي تعطيك الشعور بالشبع، كما أنه غني بالماء الذي يساعد على محاربة الشعور بالعطش، كما تُعد الأناناس والكيوي، فاكهتان أساسيتان لحرق أفضل للدهون فى رمضان، بالإضافة إلى الزبادي فهو يمنحك الترطيب والشبع لفترة أطول.

المُكوِّنات:

شرائح برتقالة.

ثمرة موز.

ثلاث شرائح من الأناناس.

شريحتان من الكيوي.

كوب من الزبادي القليل الدسم.

طريقة التحضير:

قومي بإضافة كل المُكوِّنات في الخلاط الكهربائي وسحقها جيداً لتتجانس ومن ثم صبيها وتناولي المشروب كوجبة سحور أساسية طوال شهر رمضان.

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