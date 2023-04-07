شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مسببات حساسية الجسم المفرطة؟.. منها اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث الحساسية المفرطة عندما تؤثر الأعراض على نظامين أو أكثر من أجهزة الجسم. وهو ناتج عن قيام جهاز المناعة بإغراق جسمك بالمواد الكيميائية لمحاربة مسببات الحساسية. غالبًا ما تعمل هذه المواد الكيميائية بسرعة لإطلاق سلسلة من أعراض الحساسية وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork.

ما هو شعور الحساسية المفرطة؟

عندما تبدأ الأعراض ، قد تشعر في البداية "بالراحة" - كما لو أن شيئًا ما في جسدك لا يبدو على ما يرام تمامًا. و تشعر بالحكة في حلقك وجلدك وقد تبدأ في السعال. وقد تشعر بأن قلبك ينبض بشكل أسرع أو تشعر برأس خفيف. قد تبدأ معدتك في التقلص. والاحساس بالتقيؤ أو الإسهال.

قد تسوء بعض هذه الأعراض فجأة. و لا تستطيع التنفس. وقد تصبح بشرتك شاحبة و تشعر بشعور مفاجئ بالهلاك أو الخوف الشديد. يمكن أن يستغرق رد الفعل الشديد هذا دقائق فقط.

من هو المعرض لخطر الحساسية المفرطة؟

يتعرض أي شخص يعاني من حساسية شديدة أو مهددة للحياة للخطر ، خاصةً إذا كان هناك حساسية غير مشخصة. الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين لديهم تاريخ من الحساسية والربو. الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الحساسية المفرطة معرضون لخطر متزايد. أي شخص عانى من رد فعل تحسسي في الماضي معرض لخطر ردود الفعل المستقبلية

ما هي أكثر 5 مسببات ؟

في حين أن أي مادة مسببة للحساسية يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي شديد ، فإن بعض الأطعمة والأدوية وسم الحشرات مسؤولة عن 90٪ من تفاعلات الحساسية .

ضمن هذه المجموعات:

البقوليات (مثل الفول السوداني)

البروتينات الحيوانية (مثل حليب البقر والبيض والأسماك ذات الزعانف والمحار)

السم من الحشرات اللاذعة (مثل لسعات النحل والدبابير والسترات الصفراء)

السم من لدغات الحشرات (مثل النمل الناري)

أدوية الألم (مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين)

المكسرات (مثل اللوز والجوز والجوز والبندق) وفول الصويا والقمح والسمسم من العوامل الأخرى الشائعة. كشفت أبحاث حساسية الطعام أن أكثر من 170 نوعًا مختلفًا من الأطعمة يمكن أن تثير ردود فعل تحسسية.

والمضادات الحيوية مثل البنسلين والأموكسيسيلين هي أيضًا من المحفزات الشائعة. في حالات نادرة ، يمكن أن يؤدي التعرض لمادة اللاتكس إلى ظهور الأعراض أيضًا.

ما مدى سرعة حدوث ذلك؟

تبدأ معظم تفاعلات الحساسية في غضون دقائق من التعرض لمسببات الحساسية. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد يستغرق رد الفعل نصف ساعة أو أكثر.و يمكن أن تبدأ ردود الفعل الشديدة بأعراض خفيفة وتزداد سوءًا بسرعة. حدثت حالات الوفاة من الحساسية المفرطة بعد 30 دقيقة من تناول أحد الأطعمة المسببة للحساسية و 15 دقيقة بعد لدغة نحلة