شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب حساسية الحيوانات الأليفة.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث تفاعلات الحساسية تجاه القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات ذات الفراء بسبب البروتينات الموجودة في بقع جلد الحيوانات الأليفة ، والتي تسمى الوبر، وكذلك في لعابها وبولها. يمكن أن تتدلى هذه البروتينات الصغيرة معلقة في الهواء لفترة طويلة ، وتستقر في الأثاث والسجاد وغبار المنزل الذي ينتشر في جميع أنحاء منزلك. و لا تعاني من حساسية من فراء حيوانك الأليف.ولكن يصبح لديك حساسية من وبر الحيوانات الأليفة ، وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork .

ما هي أعراض حساسية الحيوانات الأليفة؟

يمكن أن تسبب مسببات حساسية الحيوانات الأليفة ردود فعل عند استنشاقها أو دخولها في العين أو ملامستها للجلد. مجرد المشي في غرفة بها قطة أو كلب يمكن أن يسبب أعراضًا. قد يؤدي لمس الحيوان أو لعقه إلى الحكة و يمكن أن تحدث ردود الفعل في غضون دقائق أو قد تتأخر لساعات بعد التعرض.

كيف تمنع أعراض حساسية الحيوانات الأليفة؟

يعد العثور على منزل جديد للحيوان الأليف هو الطريقة الأكثر فاعلية لتقليل مستويات مسببات الحساسية للحيوانات الأليفة في المنزل.

إذا اخترت هذا الخيار ، ضع في اعتبارك أنه بمجرد إخراج القطة أو الكلب من المنزل ، قد لا تتحسن الأعراض لأسابيع أو حتى أشهر ، حيث تنخفض مستويات مسببات الحساسية ببطء شديد. قد يساعدك التنظيف الاحترافي ، ويمكنك تسريع الأمور عن طريق إجراء تغييرات بيئية واسعة النطاق ، مثل إزالة السجاد والأثاث المنجد.

هل يمكنك العيش مع حيوان أليف إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه؟

بالنسبة لمعظم مالكي الحيوانات الأليفة ، يعد العثور على منزل جديد لحيوان أليف محبوب خيارًا صعبًا ، خاصةً عندما يكون هناك ارتباط عاطفي بحيوانهم ويعد تناول أدوية الحساسية ، خاصة عندما تعلم أنك ستتعرض للحيوانات الأليفة أو الحيوانات ، هو أحد الخيارات التي يجب مناقشتها مع أخصائي الحساسية.

قد تساعد التوصيات التالية المتعلقة بنمط الحياة أيضًا:

قصر الحيوانات الأليفة على منطقة واحدة من المنزل عندما تكون في الداخل.

احرص دائمًا على إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم.

قم بتغطية الأسرة والوسائد بأغلفة مقاومة للحساسية. غالبًا ما يكون من الصعب للغاية إزالة المواد المسببة للحساسية من الحيوانات الأليفة التي ربما تكون قد دخلت في المراتب والينابيع المربعة والوسائد.

استخدم مكنسة كهربائية ذات فلتر يوميًا ، خاصة في الغرف يقضي فيها الشخص.

استبدل السجاد والأثاث المنجد والستائر الثقيلة ومجمعات الغبار ومسببات الحساسية الأخرى بأرضيات خشبية صلبة أو أثاث قابل للغسل. ركز على غرفة النوم - على الرغم من أنه لا يجب أن تسمح لحيوانك الأليف في هذه الغرفة ، لا يزال بإمكان مسببات الحساسية من الحيوانات السفر عبر الهواء وعلى ملابسك.

من غير المحتمل أن يؤدي غسل قطتك أو كلبك إلى أي اختلاف كبير في المواد المسببة للحساسية. تظهر الأبحاث أن فوائد الغسيل مؤقتة لدرجة أنه من غير المحتمل أن تستحق الجهد أو الضيق للحيوان الأليف.