بيروت - نادين محمد - فوائد السابوتا البيضاء عديدة فقد تُستخدم أجزاء مختلفة من شجرة السابوت الأبيض كمسكن، أو علاج للقروح المتعفنة والروماتيزم والتهاب المفاصل ومرض السكري، أيضاً عند تناول السابوت الأبيض، يمكن أن يساعد في الوقاية من السعال، أيضاً يمكن تناول السابوت الأبيض نيئًا أو مطبوخًا، كما أنها متوفرة طوال العام. فيما يلي أهم فوائد فاكهة السابوتا البيضاء.

1. فوائد السابوتا البيضاء للعين

الصورة من موقع AdobeStock

يعد نقص فيتامين "أ" هو السبب الرئيسي لمشاكل العين وضعف البصر. لحل هذه المشكلة، تقدم ثمار السابوتا البيضاء كمية كافية من محتويات فيتامين أ التي تساعد في الحفاظ على صحة العين وتحسين البصر.

2. يعزز فقدان الوزن

تحتوي السابوتا البيضاء على نسبة عالية من الألياف مما يمنحك شعورًا بالشبع من خلال استهلاك سعرات حرارية أقل، والمساعدة في تقليل السرعة التي تطرد بها المعدة الطعام المهضوم.

كما تمد فاكهة السابوتا الجسم بالطاقة حيث توفر تناول حصة واحدة فقط (حوالي 100 جرام) على حوالي 80 سعرة حرارية لاحتوائها على كمية عالية من الكربوهيدرات.

ما رأيك في معرفة المزيد عن فقدان الوزن مع شهية جيدة

3. فوائد السابوتا البيضاء لمنع السعال

تحتوي السابوتا على العديد من المركبات التي تساعد في علاج تراكم المخاط والبلغم في التجويف التنفسي ومنع السعال وعلاجه.

كل ما عليك فعله هو قطع الفاكهة وإزالة البذور والقشرة وتناول السابوتا.

الصورة من موقع AdobeStock

4. تعزيز صحة العظام والأسنان

لعلاج مشاكل العظام والأسنان يوصَى بتناول فاكهة السابوتا البيضاء الطبيعية لأنها غنية بالعناصر الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان خاصة للأطفال الصغار.

5. فوائد السابوتا البيضاء لمنع فقر الدم

ثمار السابوتا غنية بالحديد، وحمض الفوليك الذي يحمي من فقر الدم وآثاره لأنها غنية بالحديد الذي يساعد جسمك في إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين مما يمنع فقر الدم.

6. يحسن الهضم

الصورة من موقع freepik

تعد السابوتا مناسبة لتحسين الهضم، فهي مصدر رائع يوفر الألياف الغذائية. كما يعتبر السابوت الأبيض من أفضل الفواكه التي يمكن أن تساعدك إذا كنت تعانين من الإسهال، فبمجرد تناولها ستلاحظين أن الإسهال بدأ يقل تدريجيًا.

7. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

نظرًا لمحتوى السابوتا من الألياف القابلة للذوبان، فإن تناولها يساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

8. يحسن جهاز المناعة

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C، فإن تناول هذه الفاكهة يساعد في محاربة الجذور الحرة والقضاء عليها، وفي بعض الحالات، يؤدي إلى الاستجابة المناعية، والتي هي في الواقع نتيجة الالتهاب في المنطقة المصابة.

الصورة من موقع freepik

9. الوقاية من الزهايمر

تشير العديد من الأبحاث إلى أن غنى السابوتا بفيتامين B3 يساعد في منع تطور مرض الزهايمر، وكذلك بعض اضطرابات الدماغ الأخرى المرتبطة بالعمر، والتي تسبب التدهور المعرفي.

10. تقليل أعراض ما قبل الحيض

تعتبر فاكهة السابوت البيضاء مفيدة جدًا لتقليل الألم وحتى مستوى الدم المفقود أثناء الدورة الشهرية، حيث تساعد على توازن الهرمونات بشكل طبيعي، وتنظيم الدورة.

11. بشرة صحية

الصورة من موقع freepik

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، فإن تناول هذه الفاكهة يمنح البشرة مظهرًا أكثر صحة وإشراقًا بطريقة طبيعية لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E الذي يعمل على تنشيط البشرة ويجعلها منتعشة، كما أنه تساعد في إخفاء تجاعيد البشرة.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على فوائد الجرجير على السحور

المصدر : موقع هيلث