مشروبات وعصائر تساعد فى التخلص من السموم ودهون البطن

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القاهرة - سامية سيد - ما هي مشروبات وعصائر التخلص من السموم؟

حسب موقع "healthline مشروبات وعصائر التخلص من السموم عبارة عن مشروبات مصنوعة من مكونات طبيعية مصممة للمساعدة في طرد السموم من الجسم، تحتوي عادةً على الفواكه والخضراوات والأعشاب والتوابل التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما تحتوي بعض مشروبات وعصائر التخلص من السموم أيضًا على مكونات مثل خل التفاح وعصير الليمون والزنجبيل ، والتي يُعتقد أنها تساعد في الهضم وتعزز فقدان الوزن.

غالبًا ما تستخدم مشروبات وعصائر التخلص من السموم كجزء من برنامج إزالة السموم ، وهو عملية التخلص من السموم من الجسم. قد تتضمن برامج التخلص من السموم الصيام ، والتخلص من بعض الأطعمة من النظام الغذائي ، واستهلاك مشروبات وعصائر التخلص من السموم للمساعدة في دعم عملية إزالة السموم الطبيعية من الجسم.

فاعلية مشروبات وعصائر التخلص من السموم في خسارة دهون البطن

بينما يمكن أن تكون مشروبات وعصائر التخلص من السموم أدوات مفيدة لدعم عملية إزالة السموم الطبيعية من الجسم ، إلا أن فعاليتها في فقدان دهون البطن أقل وضوحًا. هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن بعض المكونات الشائعة في مشروبات وعصائر التخلص من السموم قد تكون مفيدة في تعزيز فقدان الوزن وتقليل دهون البطن

على سبيل المثال ، ثبت أن الزنجبيل يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون ، في حين أن عصير الليمون قد يساعد في قمع الشهية وتقليل تناول السعرات الحرارية. خل التفاح يساعد أيضًا في إنقاص الوزن ، ربما عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين وزيادة الشعور بالامتلاء.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه لا توجد وصفة سحرية لفقدان دهون البطن. يمكن أن تكون مشروبات وعصائر التخلص من السموم إضافة مفيدة إلى نظام غذائي صحي وممارسة روتينية ، ولكنها ليست بديلاً عن هذه المكونات الأساسية لفقدان الوزن.

مشروبات التخلص من السموم وعصائر إنقاص دهون البطن

إذا كنت مهتمًا بتجربة مشروبات وعصائر التخلص من السموم للمساعدة في دعم أهدافك في إنقاص الوزن ، فإليك بعض الوصفات للبدء:

1. عصير أخضرمكونات:

1 كوب سبانخ

1 موزة

1/2 كوب شرائح خيار

1/2 كوب أناناس مفروم

1/2 كوب حليب لوز غير محلى

1 ملعقة طعام من بذور الشيا

تعليمات:

تُمزج جميع المكونات في الخلاط وتُمزج حتى تصبح ناعمة.

2. مشروب الليمون والزنجبيل ديتوكس

مكونات:

1 ليمون ، معصور

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

1 ملعقة كبيرة عسل

2 كوب ماء

تعليمات:

يُمزج جميع المكونات في إبريق ويقلب جيدًا.

برد في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

قدميها مع الثلج.

3. مشروب التخلص من السموم من خل التفاح والقرفة

مكونات:

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة كبيرة عسل

2 كوب ماء

تعليمات:

امزج جميع المكونات في كوب وحركها جيدًا.

الميكروويف لمدة 30 ثانية أو حتى يسخن.

استمتع بالمشروب الطازج.