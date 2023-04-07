شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث التهاب الجيوب الأنفية؟ تعرف على الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الجيوب الأنفية. يمكن أن يحدث عندما يتراكم المخاط في الجيوب المليئة بالهواء في الجيوب الأنفية ، مما يسبب انسداد الأنف. عندما يتراكم المخاط ، تتفاعل الجيوب الأنفية عند تعرضها لمسببات الحساسية أو المهيجات أو فيروسات الجهاز التنفسي. يؤدي هذا إلى التهاب بطانة الأنسجة في الجيوب الأنفية وتورمها ، مما يؤدي إلى زيادة المخاط وفقا لما نشره موقع allergyasthmanetwork.

وعندما يتراكم المخاط في الجيوب الأنفية ، فإنه يخلق أرضًا خصبة للجراثيم. يمكن أن تبدأ العدوى ، مما يسبب ضغط الجيوب الأنفية والالتهاب والألم.

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تشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

الجيوب الأنفية الصداع

التنقيط الأنفي الخلفي (السائل من أنفك يتدفق إلى مؤخرة الحلق)

إحتقان بالأنف

سيلان الأنف مع إفرازات خضراء أو رمادية

شعور بضغط أو ألم على الوجه

سعال

تعب

فقدان حاسة الشم

ألم في الجزء العلوي من الأسنان

حمى منخفضة الدرجة في بعض الأحيان

رائحة الفم الكريهة

قد يحدث التهاب الجيوب الأنفية بعد عدوى الجهاز التنفسي العلوي مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد. قد يحدث بسبب الحالات المتعلقة بالحساسية مثل التهاب الأنف التحسسي.

ما هي أسباب التهاب الجيوب الأنفية؟

غالبًا ما يحدث التهاب الجيوب الأنفية بسبب عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية. لكن هناك حالات معينة تعرضك لخطر متزايد ، مثل:

الالتهابات. أي عدوى تسبب التهاب الجيوب الأنفية وزيادة إنتاج المخاط يمكن أن تعرضك للخطر.

الحساسية الموسمية (وتسمى أيضًا "حمى القش"). غالبًا ما تسبب التهاب الأنف وزيادة إنتاج المخاط. هذا يوفر أرضًا خصبة للجراثيم.

تشوهات هيكلية. قد يؤدي أي شيء يغير بنية الأنف والجيوب الأنفية إلى اضطراب تدفق الإفرازات. قد يتسبب هذا في تراكم المخاط. تشمل بعض التشوهات الهيكلية الأورام الحميدة الأنفية ، وانحراف الحاجز الأنفي ، والحنك المشقوق أو الأورام.

العوامل البيئية. يمكن أن يسبب التعرض للمهيجات الالتهاب ويزيد من إفراز المخاط. قد يشمل ذلك دخان التبغ ، والتعرض للتدخين السلبي ، والبخار المضغوط ، والمواد الكيميائية ، والأبخرة ، أو المواد المسببة للحساسية.

الأدوية. قد تؤدي بعض الأدوية إلى زيادة الاحتقان. قد تشمل حبوب منع الحمل وأدوية ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب. الأدوية التي تثبط جهاز المناعة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بمشاكل الجيوب الأنفية.

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كيف يتم تشخيص التهاب الجيوب الأنفية؟

يمكن تشخيص معظم الحالات من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يتضمن التشخيص مراجعة تاريخك الطبي وفحصًا بدنيًا. إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية المتكرر أو المزمن ، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء اختبارات تشخيصية إضافية .

علاج التهاب الجيوب الأنفية الحاد

العديد من الحالات تختفي من تلقاء نفسها في غضون أسبوع. ومع ذلك ، من الأفضل طلب الرعاية الطبية إذا استمرت الأعراض لمدة 7 أيام أو أكثر.