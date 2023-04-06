هل شفط البطن للداخل يزيل الكرش؟

بيروت - نادين محمد -

تعتبر دهون البطن أو ما يطلق عليها بالعامية "الكرش" من أكثر أنواع الدهون صعوبة للتخلص منها. فإلى تأثيرها على المظهر العام، تتسبب بالكثير من الانزعاج للذين يعانون منها، نساءً ورجالاً، ليس هذا فحسب، بل قد تشكل خطراً على الصحة. ولإزالة الكرش، وكما بات يعرف، ما من حمية غذائية تعمل على إنقاص وزن منطقة من الجسم دون سواها، كما أن ممارسة التمارين الرياضية بمفردها لا تكفي، وإن كانت تركز على منطقة معينة من الجسم. وبالتالي، التمارين التي ترتكز على منطقة البطن، وهي كثيرة، لن تجدي نفعاً، دون إرفاقها بنظام غذائي صحي ومتوازن، وهذا ينطبق على تمرين شفط البطن للداخل!



هذه المقدمة كانت إجابة شافية على السؤال الذي يراود الكثير! وهو، هل شفط دهون البطن للداخل يزيل الكرش؟وبناءً على ما تقدم، إن كنت تعانين من تراكم الدهون في منطقة الكرش، عليك بممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي للحصول على نتيجة مرضية.

تمرين شفط البطن للداخل

الصورة عن موقع Freepik



شفط البطن للداخل من ضمن تمارين التنفس الشهيرة، تنشاط بسيط، يمكن القيام به في أي مكان، سواء في المنزل، العمل، السيارة، على الطريق، لا يستدعي التوجه إلى نادٍ رياضي، يساعد في التخلص من الترهلات والدهون المتراكمة في الكرش. يعتمد على استنشاق الهواء وكتمه لمدة تتراوح 10 إلى 15 ثانية، ثم إخراجه مع الزفير.

فوائد تمرين شفط البطن للداخل



إلى التخفيف من حجم الكرش، هناك العديد من الفوائد لهذا التمرين، منها:

• تقوية عضلات البطن وجعلها أكثر مرونة نتيجة تكرار جذبها للداخل، ما يساعد على شدها.

• كذلك، يساهم تمرين شفط البطن للداخل في تقوية العضلات المحيطة بالعمود الفقري، ما يساعد على إبقائه مستقيماً، وبالتالي حماية النخاع الشوكي من أي إصابة.

• يخفف من آلام الظهر.

• تمرين شفط البطن للداخل مفيد للنساء بعد الولادة، إذ يشد منطقة البطن ويساعد في التخفيف من علامات التمدد.

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أضرار شفط البطن للداخل

الصورة عن موقع Freepik



مقابل فوائد تمرين شفط البطن للداخل هناك بعض الأضرار والآثار الجانبية التي يتسبب بها، وهي:

• قد يؤدي إلى ارتفاع معدل ضغط الدم، لذا لا ينصح من يعاني من هذه العالة باعتماد تمرين شفط البطن للداخل لإزالة الكرش.

• تمرين شفط البطن للداخل لإزالة الكرش يمنع على الحامل، بسبب الضغط الذي يحدثه على البطن، ما يحول دون وصول الأوكسجين إلى الجنين نتيجة بطء جريان وتدفق الدم خلال الأوعية والأوردة الدموية في المشيمة.

• يوصى بعدم المبالغة بإجراء هذا التمرين، لأنه يسبب الضغط والإرهاق على عضلات البطن وأسفل الظهر.

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