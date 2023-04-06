شروط شرب القهوة لتجنب ارتفاع مستوى السكر فى الدم

يساعد اتباع نظام غذائي صحى فى إدارة مرض السكرى بشكل فعال، وقد يصبح من الصعب التخلص من بعض الأطعمة والمشروبات التى تتناولها يوميًا، والقهوة واحدة منها، لكن إذا تم تشخيصك بمرض السكري، فهل حان الوقت للتخلص من الكافيين؟ يمكن أن يقلل شرب القهوة من خطر الإصابة بمرض السكرى



هل يمكن للقهوة التحكم فى مستويات السكر فى الدم؟

كشفت دراسة أن شرب القهوة يمكن أن يساعد فى تقليل خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2، وقد وصفت الدراسة أنه حتى شرب فنجان من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى بنسبة 4%، كما لوحظ أن القهوة تساعد فى تقليل الالتهابات فى الجسم.



هل يجب على مرضى السكرى تجنب القهوة؟

قال اختصاصى التغذية جيوتى خانيوج إن الكافيين قد يزيد من مستويات السكر فى الدم، لكن هناك حاجة لمزيد من البحث لتوضيح تأثير الكافيين على مستويات السكر فى الدم، لكن كوبًا واحدًا أو كوبين فقط فى اليوم لن يؤدى إلى أى تأثير كبير، يجب تجنب إضافة السكر إلى قهوتك، فمن الأفضل لمرضى السكر تجنب القهوة ويمكن استبدالها بالشاى أو الشاى الأخضر أو ​​شاى الليمون.

يوضح بافيثرا إن راج، أخصائى تغذية : "تحتوى القهوة على مادة الكافيين والبوليفينول والمعادن مثل المغنيسيوم والكروم، وقد يقلل الكافيين من حساسية الأنسولين لديك لأنه عامل مثبط يمنع بروتين يسمى الأدينوزين، ويلعب الأدينوزين دورًا كبيرًا فى كمية الأنسولين التى يصنعها الجسم، وأظهرت الدراسات أن نحو 200 ملليجرام من الكافيين تؤثر على نسبة السكر فى الدم (إنه عبارة عن فنجان واحد أو فنجانين من القهوة المخمرة حسب تركيز القهوة التى يشربها الشخص). "

ووفقًا لخبير التغذية من الآمن شرب القهوة إذا كنت مصابًا بمرض السكري لأن القهوة لها فوائد مختلطة، موضحا أن البوليفينول جزيئات لها خصائص مضادة للأكسدة، تساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب والسرطانات، الأشخاص المصابون بالسكري معرضون بشكل أكبر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ولكن يجب استهلاكها بكميات محدودة.

وقال اختصاصي التغذية إن تناول فنجانين في اليوم بدون سكر سواء كانت قهوة تحتوي على كافيين أو قهوة منزوعة الكافيين آمن للاستهلاك، إذا استطاع شخص مصاب بداء السكري مقاومة شرب القهوة فسيكون ذلك مفيدًا لصحته.



مشروبات صحية لمرضى السكر

بعض الخيارات التي ينصح بها الخبراء هي: اللبن ، عصير الليمون (بدون سكر) ، الحساء الصافي ، الحساء بدون زبدة أو كريمة ، عصير الخضار مثل (الخيار بالنعناع) والعصائر الخضراء.

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