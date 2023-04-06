هل يمكن الوقاية من مرض السكري من خلال العادات الصحية؟

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القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من النوع 2 هو مرض لا يستطيع فيه الجسم تنظيم استخدام الجلوكوز (السكر) كطاقة أو وقود وهو ناتج عن مشكلتين مترابطتين: عدم قدرة البنكرياس على إنتاج ما يكفي من الأنسولين (هرمون يتحكم في حركة السكر) وخلايا الجسم التي تطور مقاومة الأنسولين (الاستجابة الضعيفة للهرمون)، مرض السكري هو حالة مزمنة (طويلة الأمد) لا يوجد علاج لها، و يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري في النهاية على أعضاء مختلفة ويسبب مشاكل صحية خطيرة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ليست تحت سيطرتك على سبيل المثال ، يعد التاريخ العائلي للإصابة بمرض السكري (مرض السكري لدى أحد الوالدين أو الأشقاء) أحد عوامل الخطر أيضًا ، فإن بعض الأجناس مثل الأمريكيين من أصل أفريقي ، واللاتينيين ، والآسيويين ، والأمريكيين الأصليين أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من الأشخاص البيض ، بسبب الجينات، كلما تقدمت في العمر ، زادت مخاطر الإصابة بمرض السكري - ينتشر مرض السكري من النوع 2 لدى البالغين في منتصف العمر فوق سن 45.

لكن الوقاية من مرض السكري ليست بعيدة عن متناول يديك تمامًا، حيث تعد زيادة الوزن أو السمنة عامل الخطر الرئيسي للإصابة بداء السكري من النوع 2 لذلك ، يمكن أن يقلل فقدان الوزن من خطر الإصابة بمرض السكري بالإضافة إلى ذلك ، يلعب توزيع الدهون دورًا. أولئك الذين يخزنون الدهون بشكل رئيسي في منطقة البطن هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري يرتبط حجم الخصر البالغ 40 بوصة أو أكثر عند الرجال و 35 بوصة أو أكثر عند النساء بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

النشاط البدني هو عامل رئيسي آخر في نمط الحياة يؤثر على خطر الإصابة بمرض السكري. لا يساعد النشاط البدني فقط في الحفاظ على وزن الجسم تحت السيطرة ، ولكنه أيضًا يستخدم السكر كطاقة ويزيد من حساسية الخلايا لهرمون الأنسولين.

تؤثر قيم الكوليسترول أيضًا على خطر الإصابة بمرض السكري الأشخاص الذين يعانون من انخفاض HDL (الكوليسترول الجيد) ومستويات عالية من الدهون الثلاثية معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري.

ضع في اعتبارك أنه إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري ، وهي حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم مرتفعة ولكن ليست عالية بما يكفي لتسمية مرض السكري ، فأنت في خطر متزايد بمعنى أن مقدمات السكري تزيد من خطر إصابتك بالنوع الثاني من داء السكري. النساء المصابات بسكري الحمل (مرض السكري أثناء الحمل) معرضات أيضًا لخطر أكبر ، مثل النساء المصابات بحالة تسمى متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS).

في حين أن الوزن الزائد هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري ، فلا داعي لزيادة الوزن أو السمنة للإصابة بمرض السكري بمعنى ، على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم مخاطر متزايدة ، إلا أن الأشخاص النحيفين يمكن أن يصابوا أيضًا بمرض السكري من النوع 2.

حيث يتمتع حوالي 10-15٪ من مرضى السكري من النوع 2 بوزن صحي. يحدث بسبب عدم إنتاج الجسم لكمية كافية من الأنسولين أو عدم الاستجابة للهرمون بشكل جيد. يمكن أن تلعب العوامل الوراثية ونمط الحياة دورًا في الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي (مؤشر كتلة الجسم أقل من 25)، و يعد وجود تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري وسوء التغذية في مرحلة الطفولة من عوامل الخطر المعروفة لمرض السكري النحيف.

هل يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية

هناك أدلة دامغة على أن تغييرات نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية تلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من مرض السكري بمعنى آخر ، زيادة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي يؤدي إلى فقدان الوزن يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.

أظهرت الدراسات أن تغييرات نمط الحياة التي تركز على النشاط البدني والنظام الغذائي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 58٪ لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في تحمل الجلوكوز (مستوى الجلوكوز في الدم أعلى من المعتاد ، ولكنه ليس مرتفعًا بما يكفي لتبرير تشخيص مرض السكري).

علاوة على ذلك ، في الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، يمكن تعويض الاستعداد الوراثي عن طريق تغييرات نمط الحياة بمعنى أن التغييرات الصحية في نمط الحياة يمكن أن تخفف من آثار الجينات وتمنع أو تؤخر تطور مرض السكري من النوع 2.