شكرا لقرائتكم خبر عن تناول التوت يساعدك فى حرق الدهون ويجعلك أكثر رشاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت العديد من الدراسات التى تمت أن تناول التوت بمختلف أنواعه له فوائد كثيرة، ومنها تحسين الحالة المزاجية للأشخاص، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز عملية الهضم، والمحافظة على اللياقة البدنية طوال الوقت، بجانب أن التوت يساهم فى رشاقتك، وذلك وفقا لما نشره موقع ديلى ميل.

وكشف فريق من الباحثين أن تناول 25 جراما من التوت المجفف، ما يعادل كوبا واحدا من التوت الأزرق الطبيعى، كل يوم، يمكن أن يحسن الأداء الرياضى ويحرق المزيد من الدهون فى الجسم أثناء ممارسة الرياضة.

واعتبر الأطباء التوت من ضمن الفواكة الفائقة لمساعدة عضلاتك على توفير إمدادات الجليكوجين، التى تعد المصدر الرئيسى للطاقة فى الجسم، وتساعدك تلك الفاكهة على ممارسة الرياضة لفترة أطول.

كما يحتوى التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التى تسمى الأنثوسيانين، والتى تمنحه لونه الأرجوانى الغامق، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن هذا المركّب قد يزيد أيضا من أكسدة الدهون.

وأكد فريق العلماء من جامعة ولاية كاليفورنيا أن تناول التوت يجعلك أكثر رشاقة.