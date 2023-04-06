بيروت - نادين محمد - يمكن علاج الامساك المزمن والانتفاخ طبيعياً. وهو ما يحتاج اليه الكثير من الاشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة ومن اعراضها المزعجة. ويعني الامساك المزمن عدم الدخول الى المرحاض اكثر من 3 مرات في الاسبوع الواحد مع ما يصاحب ذلك من ألم ونزف. وتحتاج بعض الحالات الى الاستعانة بالمساعدة الطبية لكن يمكن علاج حالات اخرى من الامساك المزمن والانتفاخ بالطرق الطبيعية.



افضل طرق علاج الامساك المزمن والانتفاخ طبيعياً

قبل علاج الامساك المزمن والانتفاخ طبيعياً يجب التعرف الى اعراضه التي تشمل الشعور بالانزعاج الشديد عند الذهاب الى المرحاض، انتفاخ البطن الدائم، الالم اثناء التبرز، قسوة البراز، ظهور الدم، فقدان الوزن غير المبرر ووجع البطن والامعاء. ويمكن علاج هذه المشكلة بطرق ووصفات طبيعية.

وصفة بذور الكتان



تتمتع بذور الكتان بالكثير من الخصائص المفيدة لعمل الامعاء حيث تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف وعلى احماض الاوميغا 3. ولهذا يمكنها الحد من المعاناة من امراض ومشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والم البطن والامساك والاسهال والغثيان. ولهذا السبب ينصح بإضافتها الى مختلف انواع الاطباق التي يتم تناولها خلال الوجبات الرئيسية على امتداد النهار.

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خلطة بذور الحلبة



من المهم الاستفادة من خصائص الحلبة من اجل علاج الامساك المزمن والانتفاخ طبيعياً. ولهذا ينصح بتناولها مع الخضار او الاطباق المطهوة.

الشعير

يحتوي الشعير على نسبة مرتفعة من الالياف وهذا ما يجعله مفيداً لعلاج أمراض الجهاز الهضمي ومنها الإمساك المزمن واوجاع المعدة والتهاب الامعاء. ولهذا ينصح بوضع القليل منه في الماء على النار حتى يغلي. يترك بعد ذلك على نار هادئة لمدة 10 دقائق ثم تتم تصفية الخلاصة ويحتفظ بها في الثلاجة لتناول كوب منها 3 مرات يومياً لمدة اسبوعين.

نصائح مهمة لعلاج الامساك المزمن والانتفاخ



طرق طبيعية السهلة لعلاج الامساك المزمن:

1- شرب كميات كبيرة من الماء



يعتبر عدم شرب كمية كافية من الماء من ابرز اسباب المعاناة من الامساك. ولهذا من الضروري شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً اضافة الى خلاصات الاعشاب. وفي المقابل يجب الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر لأنها تسبب تفاقم الاعراض.



2- تناول الاطعمة الغنية بالالياف



تعمل الالياف على تعزيز حركة الامعاء ومنها الالياف القابلة للذوبان التي تتوفر في الفاصولياء والعدس والشعير والمكسرات والبازيلاء والكثير من الخضار والفواكه. اما الالياف غير القابلة للذوبان فيمكن الحصول عليها من خلال تناول الحبوب الكاملة ونخالة القمح.

3- ممارسة الرياضة



تساعد التمارين الرياضية احياناً على علاج الامساك المزمن والانتفاخ. ولهذا ينصح بالمشي او ركوب الدارجة الهوائية.

4- شرب القهوة



يمكن القهوة ان تساعد على الحد من حدوث الامساك والاعراض التي تنتج عنه. والسبب أن تناولها يحرك عضلات الجهاز الهضمي بفضل احتوائها على القليل من الألياف القابلة للذوبان.



5- تناول المأكولات التي تحتوي على البروبيوتيك



يساعد هذا على علاج الامساك المزمن والانتفاخ طبيعياً لأن هذه المكونات تعمل على اعادة التوازن الى بكتيريا الامعاء. ولهذا يمكن الاشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة دائماً تناول اللبن الزبادي الطبيعي الغني بالبروبيوتيك.

واضافة الى هذه الوصفات الطبيعية يمكن استشارة الطبيب الذي يصف غالباً ادوية ملينة للامعاء. فهي تساعد على علاج الامساك المزمن والانتفاخ شرط ان يتم تناولها بحسب التعليمات الطبية.



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