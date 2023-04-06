نصائح تساعدك على التعافي بعد الانفصال

يعتبر الانفصال العاطفي أحد أكثر التجارب الشخصية المؤلمة قد تمر على الشخص، إلا أن هناك طرقاً صحية للتعافي والتأقلم والمضي قدماً. سنقدم لكم في هذه المقالة بعض النصائح لمساعدتك على التعافي بعد الانفصال، والمضي قدماً في حياتك وخططك المستقبلية. نصائح لتجاوز الانفصال العاطفي حتى تكون في طريق التعافي بعد الانفصال، يجب ألا تتعجل الأمور، وحاول قدر الإمكان التركيز على حياتك وما ينبغي أن تفعله حيال مستقبلك. وفيما يلي نصائح للتعافي بعد الانفصال: 1- خذ بعض الوقت للراحة والاسترخاء خذ بعض الوقت من الراحة وامنح نفسك الخصوصية للبكاء، أو الصراخ، لتفريغ كل مشاعرك المكبوتة حتى لا تصاب بالانهيار العصبي فيما بعد. 2- تكلم براحتك عن الانفصال يمكن للحديث عن الانفصال أن يسهل الشفاء لأنه يساعدك على اكتساب منظور أوضح حول ما جرى، وما الأسباب التي دعت إلى الانفصال وإنهاء العلاقة. 3- مارس هواياتك والأنشطة الترفيهية رفه عن نفسك من خلال المشاركة في الأنشطة والهوايات، والتسوق، والاستمتاع بجلسات المساج والتدليك، وتعلم مهارات جديدة كالطبخ والرسم، وممارسة التمارين الرياضية، وتخصيص وقت جيد للنوم أو الذهاب إلى صالون التجميل للحصول على إطلالة جديدة كقصة شعر مختلفة. 4- أخرج مع أصدقائك كوِّن صداقات عميقة ومليئة بالروح، وأخرج معهم سواء كان ذلك في مواعيد الغداء، أو السفر، أو مجرد الجلوس معاً والدردشة. وتعد هذه الطريقة وسيلة لاستعادة شعور المرء بقابلية العودة للحياة. 5- أبقى بعيداً قدر الإمكان عن علاقتك السابقة قد يكون من الصعب تجنب الشخص الآخر تماماً خاصةً إذا كنت تعيش بنفس الشارع أو أنك تعمل معه بنفس الشركة. لكن فمن المهم وضع مسافة جسدياً وعاطفياً بينكما لتخطي الحزن، كما يجب الابتعاد عنه على وسائل التواصل الاجتماعي لبدء حياة جديدة كلياً. كم من الوقت يستغرق التعافي بعد الانفصال؟ أشارت نتائج استطلاع الرأي إلى أن مدة التعافي بعد الانفصال يستغرق في المتوسط حوالي 3 أشهر ونصف، بينما قد يستغرق التعافي بعد الطلاق ما يقرب من عام ونصف. وما يزال بعض الأشخاص يشعرون بالحزن بعد مرور أكثر من عام على إنهاء العلاقة التي استمرت 6 أشهر فقط، بينما يتعافى الآخرون بسرعة حتى عندما كانوا في علاقة استمرت لمدة عام أو أكثر. لكن لم تتوصل أي من دراسات موثوقة إلى جدول زمني واضح للتعافي بعد الانفصال، إذ إنه من حالة إلى أخرى تبعاً لبعض العوامل منها: [1] حالات الطلاق إذ يتعين على الشخص التعامل مع التغييرات غير المرغوب فيها مثل المال أو رعاية الأطفال. الخيانة الزوجية فلها تأثير صدمة طويل الأمد، ويجعل من الصعب المضي قدماً، وتجربة العلاقة من جديد. الطرف الذي أنهى العلاقة أولاً، فقد يبدو من المسلم به الذي ينهي العلاقة سيشعر بالحزن أقل ويتعافى بسرعة. كيف تعرف أنك تعافيت من الانفصال؟ لا توجد أي طريقة مؤكدة لتعرف أنك تعافيت أم لا، لكن من المحتمل أن تلاحظ هذه العلامات المبشرة: [1] لم تعد تتجنب الأنشطة المشتركة أو الأماكن المفضلة لديكما. تشعر بأنك مستعد لمحاولة المواعدة مرة أخرى، والانفتاح على العلاقات الاجتماعية. يمكنك التفكير في الذكريات السعيدة بينكما بدون أن تحس بألم. لم يعد التفكير به يضرك ويسبب لك التوتر والحزن. قد يستغرق التعافي بعد الانفصال الكثير من الوقت خاصة بعد العلاقات الطويلة أو كان لها أهمية بالغة في حياتك، ولكن هذا يختلف من شخص إلى آخر. وأول خطوة في طريق التعافي بعد الانفصال هي قطع كل طرق التواصل معه، وإعادة احترام الذات ورفع مستوى الوعي لديك.

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