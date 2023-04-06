برنامج صحي يقلل عمر المرأة البيولوجي ٣ سنوات

بيروت - نادين محمد - إن أكثر ما تبحث عنه البنات والسيدات أو يشغل بالهن هو كيفية حفاظهن على حيويتهن وشبابهن رغم تقدمهن في العمر، حيث ينعكس ذلك على حالتهن الصحية بشكل عام، وكذلك على مظهرهن حيث يمتلكن بشرة نضرة وشعر كثيف، وهو ما يمكن تلخيصه في ما يعرف بـ عمر المرأة البيولوجي.

وفي السطور التالية سوف نقدم لكِ الكثير من النصائح حول برنامج صحي يقلل عمر المرأة البيولوجي 3 سنوات، كي تحافظ على شبابها، وتتمتع بصحة أفضل.

ما هو العمر البيولوجي؟

عمر المرأة البيولوجي (مصدر الصورة freepik)

يشير العمر البيولوجي إلى العمر الفعلي لجسمك وغالبًا ما يختلف عن عمرك الزمني، ولتقدير عمرك البيولوجي، يتم استخدام سلسلة من المعلومات بما في ذلك مستويات التوتر واللياقة البدنية والتغذية ونمط النوم والعلاقات، يعتقد العلماء أن أقل من 30٪ من طول العمر يتحكم فيه علم الوراثة، في حين أن أعلى نسبة (57٪) تعود إلى أنماط حياتنا.

العمر البيولوجي والشيخوخة

لقد ثبت أنه مع تقدمنا في السن، تنخفض مستويات معينة من الهرمونات ويزداد البعض الآخر:

الهرمونات التي تتناقص مع تقدّمنا في العمر

الهرمون الذي يتناقص هو DHEA (يعزز جهاز المناعة ووظيفة الدماغ)، وكذلك هرمونات الإستروجين والبروجسترون والتستوستيرون (الهرمونات التي يساعد أيضًا في بناء العضلات والعظام والأنسجة الضامة، وتبقينا في حالة تأهب عقليًا وتقينا من أمراض القلب) وهرمون النمو البشري (يحفز العظام والأعصاب والعضلات والجلد والأعضاء على التجدد).

الهرمونات التي تزداد مع تقدمنا في العمر

أما الهرمونات التي تزداد مع تقدمنا في العمر هي الأنسولين (يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم ، مما يعرضنا للإصابة بمرض السكري) والكورتيزول (هرمون التوتر ، يؤدي إلى زيادة الوزن، وانخفاض وظيفة المناعة ، وزيادة الالتهاب والألم المستمر) ومن الواضح أن الشيخوخة لا ترتبط بشيء واحد فقط، بل هي نتيجة تراكمية لعمليات متعددة تحدث في نفس الوقت.

9 نصائح تقلل من عمر المرأة البيولوجي

نصائح لتقليل عمر المرأة البيولوجي (مصدر الصورة freepik)

1. الحد من السموم

يشمل ذلك التبغ، والتلوث ، والمبيدات الحشرية الموجودة في الأطعمة غير العضوية، والمواد الكيميائية في منتجات التنظيف، والإشعاع (التعرض المفرط للشمس، والأشعة السينية، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، والتلفزيون ، وغيرها من المعدات الكهربائية).

2.كوني إيجابية

هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن العقلية الإيجابية يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على طول العمر، لهذا أحيطي نفسكِ بأصدقاء إيجابيين ورائعين، واحرصي على قراة كتب التنمية الذاتية والتي تساعد على تطوير المهارات، واسعي دائماً إلى العمل على صحتكِ النفسية.

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3. تقليل التوتر

الإجهاد المفرط يضع إجهادًا على جهاز المناعة لدينا، ويلعب مع هرموناتنا، ويبطئ معدل الأيض لدينا ويزيد من تخزين الدهون لدينا، وتقنيات مثل التأمل، والتخيل ، والصلاة ، والتدليك ، واليوغا هي دائمًا وسيلة للحد من التوتر.

4. الحمية الصحية

قللي من الكربوهيدرات المكررة للمساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم وتناول الكثير من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر والقهوة منزوعة الكافيين للسيطرة على الجذور الحرة.

وتعتبر دهون وألياف أوميغا 3 مهمة أيضًا ويمكن الحصول عليها من الأسماك الدهنية وزيوت الأسماك وبذور اليقطين والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والجوز والحبوب والذرة والشوفان والأرز والبقوليات، ومن المهم أيضًا شرب الكثير من الماء للحفاظ على الترطيب، فاهدفي إلى الحصول على 30 مل لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا (على سبيل المثال ، إذا كان وزنك 70 كجم ، اشرب حوالي 2 لتر).

5.السيطرة على الألم

من الصعب الحفاظ على نمط حياة صحي والحفاظ على النشاط إذا كنت تعانين مثلاً من آلام في المفاصل أو العضلات، لهذا قومي بزيارة اختصاصي العلاج الطبيعي الخاص بك للمساعدة في تطوير برنامج للتأكد من أن ألمك لا يعيق تقليل عمرك البيولوجي.

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6. احصلي على فحوصات طبية منتظمة

يمكن السيطرة على العديد من الأمراض التنكسية أو القضاء عليها إذا تم تحديدها في وقت مبكر، فإذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا ، يجب أن تري طبيبك بانتظام لفحص ضغط الدم وجلوكوز الدم والكوليسترول على سبيل المثال لا الحصر.

7.لا تغفلي التمارين الرياضية

التمرين المنتظم هو أحد أكثر الطرق فعالية لتقليل عمرك البيولوجي، فلقد ثبت أنه يحسن الحالة المزاجية، ويحسن وظائف المخ، ويحسن آلية الدفاع المضادة للأكسدة في الجسم، ويقلل الألم ويقلل من الاكتئاب.

كما ثبت أنه يقلل من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض القلب والسكري والخرف، وتشير الأبحاث إلى أن التمرين المكثف المتقطع يكون أكثر فائدة للجسم من التمرينات الطويلة الأمد والأقل كثافة.

8.تمرينات القوّة

يساعد أداء جلستين من تدريبات القوة في الأسبوع على مقاومة الهزال العضلي الذي يحدث مع تقدم العمر، كما أنه يساعد على تحسين تكوين الجسم وزيادة معدل الأيض ويمنع انخفاض مستويات هرمون DHEA والتستوستيرون وهرمونات النمو البشري.

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9.الحصول على قسط كاف من النوم

لا شك في الآثار الضارة للحرمان من النوم، ولضمان حصولك على ليلة نوم هانئة والحصول على قسط جيد من الراحة لمحاولة النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، تجنبي الكافيين بعد الساعة 4 مساءً، واسترخي في نصف ساعة قبل النوم، واجعلي غرفة نومك بدون تلفزيون، فمع وجود الغرفة مظلمة وباردة، ستحصلين على نوم جيد، وتأكدي من حصولك على 7 ساعات على الأقل من النوم المريح كل ليلة.

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المصدر: rehabcorp