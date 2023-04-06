شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: التغير المناخي يساعد على انتشار حمى الضنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، أن التغير المناخي يساعد على انتشار حمى الضنك وشيكونغونيا، مبدية الخشية من تفشي المرض على مستوى العالم.

وقال رامان فيلايودان، منسق مبادرة منظمة الصحة العالمية لحمى الضنك والفيروسات، اليوم الخميس، "لقد أدى تغير المناخ دوراً رئيسياً في تسهيل انتشار نواقل البعوض" داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشار البعوض، في مواجهة خطر تفشي المرض خارج مناطق انتقال العدوى التاريخية، مطالبا الدول بتوخي الحذر للكشف عن انتشار المرض لتجنب أي تفشّ كبير.

وأوضح فيلايودان أنه لا تزال حمى الضنك مستوطنة في 100 دولة، لكنها تشكل تهديداً لـ 29 دولة أخرى، مضيفا أن عدد الحالات ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، من حوالى نصف مليون في عام 2000 إلى 5.2 ملايين في عام 2019، وهو أسوأ عام على الإطلاق.