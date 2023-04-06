شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد تناول الكركم.. من إنقاص الوزن إلى تقليل الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوى الفاكهة والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور والتوابل ومنتجات اللحوم على مجموعة فريدة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التى يمكن أن تمنحك دفعة صحية عند تناولها، لكن الكركم على وجه الخصوص يحظى باهتمام كبير، وتستخدم هذه التوابل الصفراء على نطاق واسع لإضافة نكهة إلى وجباتك أو مشروباتك المفضلة، أو كمكمل غذائى لتناوله فى شكل كبسولات، وإليك فوائده وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ما هى الفوائد الصحية للكركم؟خصائص مضادة للأكسدة

يمكن العثور على مضادات الأكسدة فى بعض التوابل، بما فى ذلك الكركم، ووفقًا لتقرير نُشر فى The Molecular Targets والاستخدامات العلاجية للكركمين فى الصحة والمرض، يعتبر الكركمين له خصائص مضادة للأكسدة، وبالتالى فهو مرتبط بالمساعدة فى مكافحة الجذور الحرة في الجسم ويمكن أن يساعد أيضًا في الحماية من أمراض مثل تصلب الشرايين والأمراض التنكسية العصبية وحتى بعض أنواع السرطان.

تقليل التهاب المفاصل

يُعد التهاب مفاصل الركبة أحد أكثر اضطرابات المفاصل المرتبطة بالعمر شيوعًا والألم، علاج الخط الأول النموذجي هو العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، وفي دراسة صغيرة في مجلة Trials ، قام الباحثون بتعيين 139 مريضًا يعانون من هشاشة العظام في الركبة مع 500 ملليجرام من الكركمين ثلاث مرات في اليوم أو 50 ملليجرام من قرص ديكلوفيناك مرتين يوميًا لمدة 28 يومًا، في اليومين 14 و 28 ، أفاد الأشخاص الذين تلقوا الكركم بتحسن بنسبة 50%، وهو تخفيف الألم المماثل الذي لاحظه الأشخاص الذين تناولوا الدواء الموصوف.

زيادة فقدان الوزن

أظهرت دراسة على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين واجهوا صعوبة فى إنقاص الوزن فى نظام غذائى لمدة 30 يومًا وبرنامج تغيير نمط الحياة أن تناول 800 ملليجرام من الكركمين لمدة 30 يومًا أدى إلى انخفاض كبير فى الوزن ودهون الجسم ومحيط الفخذ والخصر.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكر

أكدت العديد من الدراسات أن هناك فائدة للكركم تتعلق بالوقاية من مرض السكر من النوع الثاني ومقدمات السكر، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2009 من برنامج أبحاث السكر والأمراض الأيضية في جامعة أوبورن، قارن هذا البحث الكركمين مع أحد أدوية السكر الشائعة، ووجد أن التوابل المضادة للالتهابات أقوى من الأدوية الموصوفة في خفض نسبة الجلوكوز في الدم.

ويقول الباحثون إن الدراسة أظهرت أن الكركمين يحسن وظيفة خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس. مرض السكري هو نتيجة لفقدان أو خلل في هذه الخلايا المهمة.

تعزيز الدماغ

أظهرت الأبحاث أن الكركمين يمكن أن يمنع بعض المحفزات الالتهابية ويثبط الالتهاب، وخلصت إحدى الدراسات التى نُشرت فى مجلة Advances in Nutrition إلى أن "استكمال النظام الغذائي بالكركمين، وهو مركب متعدد الفينول مضاد للالتهابات من كركم الكاري بهار، هو نهج محتمل لمنع التدهور المعرفي المتسارع من خلال مواجهة العمليات الالتهابية المزمنة.