شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأدوية التي يجب أن تتجنبها قبل إجراء العمليات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إذا كان من المقرر أن تخضع لعملية جراحية ، فسيقوم طبيب الرعاية الأولية والجراح بإعطاء تعليمات مفصلة حول كيفية الاستعداد في الأيام التي تسبق الجراحة، وقد يطلب منك الاستمرار في تناول بعض أدويتك الروتينية حتى صباح يوم الجراحة ومع ذلك، قد ينصحك أطبائك بالتوقف عن تناول بعض الأدوية أو تعديلها قبل الإجراء.

وحسب ما ذكره موقع helthy إلى جانب الأدوية الموصوفة ، يمكن للمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل المكملات الغذائية والأدوية العشبية أن تعقد إجراءتك عن طريق زيادة مخاطر مشاكل النزيف أو التدخل في التخدير المستخدم أثناء الجراحة سواء أكان إجراءً في نفس اليوم أو جراحة كبرى، يجب عليك إبلاغ فريقك الجراحي بشكل كامل عن أدويتك الحالية.

ما الأدوية التي يجب أن تتوقف عنها قبل الجراحة؟

يعد نوع الدواء والجراحة وتاريخك الصحي بعض العوامل التي تحدد متى وما إذا كان عليك التوقف عن تناول بعض الأدوية قبل الجراحة يجب إيقاف بعض الأدوية قبل أسبوع ، والبعض الآخر قبل 2-3 أيام، والبعض الآخر قبل 24 ساعة من الجراحة يجب أن تفعل بالضبط حسب تعليمات الجراح لمنع حدوث مضاعفات أثناء الجراحة وبعدها ومن الادوية:

-مسيلات الدم

مضادات التخثر ومضادات الصفيحات أنواع مختلفة من مميعات الدم تزيد هذه الأدوية من خطر إصابتك بمشكلات النزيف لذلك، سوف تحتاج إلى التوقف عن تناولها عدة أيام قبل الجراحة سيخبرك كل من الجراح ومقدم الرعاية الأولية الخاص بك بموعد إيقاف مضادات التخثر في المنزل، يمكن استبدال هذه الأدوية عن طريق الفم بأشكال قابلة للحقن مؤقتًا (الأدوية الوريدية).

-العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)

يمكن أن تسبب العقاقير غيرالستيرويدية المضادة للالتهاباتمشاكل نزيف أثناء الجراحة وبعدها.

-مثبطات مونوامين أوكسيديز

تشمل هذه الفئة من الأدوية معظم الأدوية المضادة لمرض باركنسون وبعض مضادات الاكتئاب والمضادات الحيوية سيطلب منك الجراح التوقف عن تناول مثبطات أكسيداز أحادي الأمين 7-14 يومًا قبل الجراحة لأنها يمكن أن تتداخل مع الأدوية المستخدمة أثناء التخدير.

-أدوية إنقاص الوزن

قد يطلب منك الجراح تجنب أدوية إنقاص الوزن وحبوب الحمية لمدة 7 أيام قبل الجراحة بسبب تفاعلها مع أدوية التخدير.

-أدوية الألم والقلق

عادة ما تحتاج هذه الأدوية إلى التوقف قبل 2-3 أيام من الإجراءات الجراحية لأنها يمكن أن تتداخل مع إدارة الألم بعد الجراحة.

-أدوية السكري

في الأيام التي تسبق الجراحة ، يجب أن تتناول دواء السكري كالمعتاد تحدث إلى طبيب الرعاية الأولية الخاص بك حول خطتك للجراحة سيقدم لك مقدم الرعاية الأولية إرشادات حول أفضل طريقة لإدارة مرض السكري قبل الجراحة يجب عليك توصيل هذه الخطة مع جراحك تأكد من أن طبيبك يخبرك بكيفية ضبط الجرعة أو الاحتفاظ ببعض أدوية السكري مثل الأنسولين.

- مدرات البول

تستخدم مدرات البول أو حبوب الماء لعلاج ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب وفشل الكبد والتورم قد يطلب منك طبيبك الاحتفاظ بهذه الأدوية في صباح يوم الجراحة لتجنب الجفاف.

- المكملات الغذائية

يجب إيقاف المكمل الغذائي المحتوي على فيتامين E والمنتجات العشبية مثل الكركم والثوم والزنجبيل وزيت الزيتون قبل أسبوع إلى أسبوعين من الجراحة لأنها يمكن أن تزيد من خطر حدوث مشاكل النزيف.