شكرا لقرائتكم خبر عن أغذية يجب تناولها بعد التمرين مباشرة.. منها الكربوهيدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الأطعمة التى تتناولها بعد التمرين دورًا مهمًا فى مساعدة جسمك على التعافى وإعادة البناء، فبعد جلسة تمرين شاقة يحتاج جسمك إلى تجديد مخازن الطاقة والمغذيات للمساعدة فى إصلاح الأنسجة العضلية وإعادة بنائها.

ويمكن أن يساعد اختيار الأطعمة المناسبة فى تسريع عملية التعافى، ومساعدتك فى تحقيق أقصى استفادة من التمرين، وفى هذا التقرير سنناقش أفضل الأطعمة التى يجب تناولها بعد التمرين لمساعدة جسمك على التعافى وإعادة البناء، وفقا لموقع healthsite.

1. الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتين ضرورى لإصلاح وإعادة بناء الأنسجة العضلية، لذلك من المهم تناول مصدر جيد للبروتين بعد التمرين، وتعتبر الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والمصادر النباتية مثل الفول والعدس والتوفو مصادر ممتازة للبروتين، حاول أن تستهدف ما لا يقل عن 20-30 جرامًا من البروتين بعد التمرين.

2. الكربوهيدرات المعقدة

الكربوهيدرات ضرورية لتجديد مخزون الطاقة فى الجسم بعد التمرين، اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والبطاطا والأرز البني والكينوا بدلًا من الكربوهيدرات البسيطة مثل المشروبات السكرية والخبز الأبيض.

توفر الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا ثابتًا للطاقة، فى حين أن الكربوهيدرات البسيطة يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا فى مستويات السكر فى الدم، ما يؤدى إلى الانهيار لاحقًا.

3. الفواكه والخضراوات

تعتبر الفواكه والخضراوات من المصادر الممتازة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التى تساعد فى إصلاح جسمك وحمايته من الأضرار التى تسببها التمارين الرياضية، استهدف مجموعة متنوعة من الألوان للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، ويمكن تناول الفواكه والخضراوات ككل أو في شكل عصائر أو عصائر.

4. السوائل المرطبة

تعويض السوائل المفقودة أمر بالغ الأهمية بعد التمرين، ويعد شرب الماء أمرًا ضروريًا، لكن إضافة السوائل المرطبة إلى الماء يمكن أن تساعد فى ترطيب الجسم بشكل أسرع، مثل ماء جوز الهند، المشروبات الرياضية، والعصائر، تجنب المشروبات السكرية والمشروبات الغازية ، لأنها يمكن أن تجفف جسمك وتبطل فوائد التمرين.

5. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مصادر ممتازة للدهون الصحية والبروتين والألياف، حيث تساعد على إبقائك ممتلئًا وتوفر مصدرًا ثابتًا للطاقة. يُعد اللوز والكاجو وبذور الشيا خيارات رائعة لإضافتها إلى وجبتك أو وجبتك الخفيفة بعد التمرين.

6. الشيكولاتة الداكنة

الشيكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم. يمكن أن يساعد تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة بعد التمرين جسمك على التعافي بشكل أسرع.

7. الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم، كما أنه يحتوى على البروبيوتيك التي تساعد في دعم صحة الأمعاء. يمكن أن تؤدي إضافة بعض التوت والمكسرات إلى الزبادي اليوناني إلى الحصول على وجبة خفيفة لذيذة بعد التمرين.

8. اللحوم الخالية من الدهون

تعد اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي مصادر ممتازة للبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، حيث إنها تساعد في إصلاح وإعادة بناء الأنسجة العضلية بعد التمرين، جرب الشواء للحصول على خيار صحي.

وتلعب الأطعمة التي تتناولها بعد التمرين دورًا مهمًا في مساعدة جسمك على التعافي وإعادة البناء، وتعد الأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة والفواكه والخضراوات والسوائل المرطبة والمكسرات والبذور والشيكولاتة الداكنة والزبادي اليوناني واللحوم الخالية من الدهون خيارات ممتازة لإضافتها إلى وجبة ما بعد التمرين أو الوجبة الخفيفة.