شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء ينصحون بالضحك لعلاج الأرق والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العديد من الدراسات أن الضحك له فوائد صحية متعددة منها الشعور المستمر بالسعادة، وأنك تبدو دائما صغيرا رغم كبر سنك، بالإضافة إلى أن الضحك يؤثر على الحالة المزاجية لدى الأشخاص والبيئة المحيطة بهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا إن الضحك يؤثر إيجابيا فى الحالة الصحية، لذلك يستخدمه الأطباء فى مختلف مجالات الطب كوسيلة للعلاج، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

وأشارت الطبيبة إلى أن العلاج بالضحك فى العديد من مجالات الطب يعطى نتائج إيجابية، فمثلا يحفز الضحك تجدد الغضروف لدى المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتيدى ويخفف الالتهاب.

كما أوضحت الطبيبة بعض الفوائد الصحية للضحك ومنها تساعد جلسات الضحك الأشخاص الذين يعانون من الأرق والاكتئاب، ويخفف من ردة الفعل على الإجهاد لدى المصابين بالفصام، كما أن الضحك يحسن نوعية حياة المصابين بالسرطان، ويحسن لدى المصابين بالسل الرئوى عملية التنفس، ويؤثر إيجابيا فى مستوى السكر فى الدم.

وأظهرت نتائج دراسات علمية أن الضحك مدة 20 ثانية له تأثير إيجابى مفيد للقلب والأوعية الدموية يعادل تأثير تمرين بدنى شاق لمدة ثلاث دقائق.

وأكدت الأبحاث اليابانية التى أجريت على الحالة الصحية لـ14233 شخصا أن نسبة الاضطرابات الوظيفية والإعاقة بين أفراد مجموعة المرح أقل منها لدى أفراد المجموعة الذين نادرا ما يضحكون، بالإضافة إلى ذلك تبين أن أولئك الذين يحبون الضحك هم أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابعت الطبيبة: يرتفع خلال الضحك مستوى هرمون السيروتونين وهرمون الدوبامين المسئولين عن المزاج الجيد والتركيز والاهتمام والنشاط، وبالإضافة إلى هذا، الضحك هو نوع من تمارين الجهاز التنفسي.