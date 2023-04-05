طرق لعلاج انتفاخ البطن بعد الافطار 

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يحدث الانتفاخ لأي شخص في شهر رمضان حتى وإن لم يكن مريض جهاز هضمي من قبل. يمكن أن يسبب انتفاخ البطن الشعور بالألم وعدم الراحة وصعوبة في الحركة وفي أداء طقوس ما بعد الإفطار في الشهر الكريم.

تبين أن هناك أطعمة لتخفيف الانتفاخ يمكنك تجربتها قبل تناول الأدوية أو الوصفات المعقدة.

أسباب الانتفاخ

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• التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية ومتلازمة ما قبل الحيض والحمل وانقطاع الطمث.

• تناول بعض الأطعمة أو المشروبات مثل المشروبات الغازية والأطعمة المالحة ومنتجات الألبان.

• الحالات الطبية مثل القولون العصبي ومرض التهاب الأمعاء.

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أطعمة لتقليل الانتفاخ

قبل أن ننتقل إلى الأطعمة لتقليل الانتفاخ ، يجب أن تعلمي أن ما تأكليه يمكن أن يسبب الانتفاخ وعدم الراحة في الجهاز الهضمي. بعض الأطعمة مثل الفول والعدس والبروكلي والملفوف والبصل والثوم والمشروبات الغازية تسبب الانتفاخ. ويمكن أن تساهم الأطعمة المقلية والدهنية، وكذلك الوجبات الخفيفة والحلويات المصنعة، في الانتفاخ.

تتسبب منتجات الألبان في الاصابة بالانتفاخ للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.

1. الزنجبيل

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غالبًا ما يستخدم الزنجبيل كمشروب أو في أطباق مختلفة. الزنجبيل يحتوي على جينجيرول ، وهو مركب يساعد على استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي ، مما يقلل من الانتفاخ والغازات.

2. الشمر

الشمر غني بالمركبات التي لها تأثيرات مضادة للتشنج ، تساعد على استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.

3. النعناع

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النعناع يحتوي على المنثول ، والذي له تأثير مهدئ لعضلات الجهاز الهضمي ، مما يساعد على تقليل الانتفاخ والغازات.

4. الأناناس

تحتوي هذه الفاكهة على البروميلين ، وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتينات ويساعد على تسهيل الهضم ويقلل الانتفاخ.

5. البابايا

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البابايا تحتوي على غراء وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتينات ويساعد على الهضم.

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المصدر: The health