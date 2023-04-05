فوائد الموز بعد التمرين

بيروت - نادين محمد - يعتبر الموز من أشهر الفواكه في جميع أنحاء العالم. فهي ليست لذيذة فقط ولكنها مغذية ومتعددة الاستخدامات، من العصائر إلى الكاسترد، والكعك، و يمكن خبز الموز في الحلويات اللذيذة أيضًا.

يفضل الأشخاص الرياضيون تناول الموز كل يوم تقريبًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواه العالي من الألياف وانخفاض السعرات الحرارية. كما أنه مصدر للكربوهيدرات الجيدة ويمنحك الطاقة اللازمة لمساعدتكِ على البقاء نشيطة حتى بعد التمرين الشاق.

بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز ، يعتبر الموز أيضًا من الأطعمة المعززة لعملية الهضم، كما أنه يساعد على بدء التمرين. أيضًا، عندما تمارسي الرياضة باستمرار، يتأثر مخزون الجليكوجين لديكِ. يعمل الموز على منع ذلك عن طريق تجديد الجليكوجين في العضلات.

الصورة من موقع istockphoto

الموز مليء بالألياف التي تبقيك في حالة شبع لفترة أطول كما أنه منخفض السعرات الحرارية ما يساعد بدوره في تخسيس الوزن، كذلك يساعد في تخفيف الرغبة الشديدة لتناول السكر وزيادة التمثيل الغذائي.

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الموز غني بالأنواع الجيدة من الكربوهيدرات التي يحتاجها المرء بعد التمارين الرياضية. تساعد هذه الكربوهيدرات سريعة المفعول على استعادة مستويات الجليكوجين في الجسم ، والتي من المعروف أنها تساعد في إعادة بناء العضلات التالفة.

الموز مليء بالبوتاسيوم. وفقًا لخبراء الصحة واختصاصيو التغذية، فإن البوتاسيوم ضروري حتى تعمل عضلاتنا، ويحتاج الشخص البالغ الذي يمارس الرياضة في صالة الألعاب الرياضية أو الركض إلى ما لا يقل عن 4700 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا.

الصورة من موقع istockphoto

وفقًا لجمعية الحمية الأمريكية ، يجب على المرء أن يأكل البروتين بعد التمرين للمساعدة في إصلاح عضلاته. عندما نقرن الموز ببعض الأطعمة الغنية بالبروتين ، فإن الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الموز تمنح أجسامنا الطاقة الفورية التي يحتاجها لبدء استخدام البروتين على الفور لاستعادة العضلات.

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المصدر: Men's journal