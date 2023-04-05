أجمل النساء البريطانيات وفقاً للتقديرات العالمية

يمكننا جميعاً أن نتفق على أن النساء البريطانيات جميلات وأنيقات، ولم يسحرن العالم بجمالهن فحسب، وإنما أيضاً قدمن أعمالاً مميزة في مجالات مختلفة، مثل: الفن والأدب والسياسة.من أودري هيبورن، إلى جي كي رولينغ، وكيرا نايتلي، إلى هيلين ميرين، هؤلاء النجمات حصلن على أجمل وجوه بريطانية، وفقاً للتقديرات العالمية، تعرفي إلى القائمة الكاملة.

أجمل النساء البريطانيات:

1 . نعومي واتس Naomi Watts:

يعتقد الكثيرون أنها المثال لامرأة بريطانية جميلة، صاحبة بشرة صافية وميزات مُذهلة، وتبدو هذه الممثلة البريطانية براقة للغاية حتى دون مكياج، ومن الصعب معرفة ما إذا كانت تضع مكياجاً أم لا، لأنها تبدو طبيعية تماماً.

2 . كيت وينسلت Kate Winslet:

كلنا نعرفها باسم "روز" صاحبة الفيلم الأكثر نجاحاً على الإطلاق "تيتانيك"، فهي من أجمل النساء البريطانيات أيضاً، ولا تشوب جمالها شائبة، فهي موهبة بريطانية مثالية في هوليوود.

3 . شيريل كول Cheryl Cole:

ليس صوتها فقط هو الذي يتصدر العناوين الرئيسية، لكن جمالها أيضاً، فهذه المغنية البريطانية هي واحدة من أجمل النساء في بريطانيا، فهي وجه جميل بتصفيفة شعر مثالية، تناسب شكل وجهها، وكذلك جسم مثالي، لقد ورثت بالتأكيد الجمال البريطاني من جداتها.

4 . كيرا نايتلي Kiera Knightly:

نالت النجمة البريطانية كيرا نايتلي، صاحبة الوجه البريء، اعترافاً دولياً بعد مشاركتها في بطولة "قراصنة الكاريبي"، كما حصدت العديد من الجوائز مثل جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة عن فيلم "كبرياء وتحامل"، وعلى الرغم من ملامحها الهادئة البريئة، فإنها تمكنت من تقديم الأدوار السينمائية كافة.

5 . إيما واتسون Emma Watson:

نجمة سلسلة أفلام هاري بوتر الأكثر شهرة، لم تنظر إيما واتسون إلى الوراء منذ ذلك الحين، وظهرت هذه السيدة الموهوبة لأول مرة مع مجموعة "بربري" لخريف وشتاء في عام 2009، ومنذ ذاك الوقت وهي تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي ذي الملامح البريئة.

6 . إليزابيث هيرلي Elizabeth Hurley:

عارضة الأزياء والممثلة الإنجليزية، إليزابيث هيرلي، من أجمل الوجوه البريطانية أيضاً، ويرتبط جمالها بأفضل العلامات التجارية لمستحضرات التجميل مثل "إستي لودر".

7 . أودري هيبورن Audrey Hepburn:

أسطورة السينما البريطانية أودري هيبورن Audrey Hepburn، صاحبة الوجه الساحر والملامح الجميلة، رمز الموضة في أيامها، قدمت عدداً كبيراً من الأدوار، التي حازت عليها جوائز في عصرها.

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