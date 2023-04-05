شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأدوية التى يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم للأمهات المرضعات توخى الحذر أثناء تناول أى أدوية إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فعليك الكشف عن جميع الأدوية لطبيبك أيضًا، لا تنس إخبار مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تناول دواء جديد للتأكد من أنه لا ينتقل إلى حليب الثدى ويسبب ضررًا للطفل، وحسب ما ذكره موقع helthy فإن الأدوية التى يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية هى..

الأسبرين

يمكن أن ينتقل الأسبرين إلى حليب الأم ويسبب حالة خطيرة تسمى متلازمة راى (يشار إليها أيضًا باسم متلازمة راى جونسون) فى الرضيع ترتبط متلازمة راى بتلف الدماغ والكبد، قد تشمل علامات وأعراض هذه الحالة النعاس عند الرضع والتهيج والقىء والنوبات المرضية.

المسكنات الأفيونية

المواد الأفيونية مثل المورفين والأوكسيكودون هى مسكنات قوية للألم، ويمكن أن تسبب هذه الأدوية مشاكل خطيرة للأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية إذا أخذتها الأم المرضعة، وقد تشمل آثار التعرض للمواد الأفيونية عند الرضيع تخدير الرضع، وبطء التنفس، وحتى الموت.

بعض مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق

تكافح العديد من الأمهات الجدد اكتئاب ما بعد الولادة وقد يفكرن فى العلاج بالأدوية المضادة للاكتئاب، لذلك يجب مناقشة المخاطر مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حيث تتوفر خيارات أكثر أمانًا.

حبوب منع الحمل

في حين أن فرص الحمل أثناء الرضاعة الطبيعية منخفضة ، يمكن للأمهات المرضعات الحمل، لذلك قد ترغب في مناقشة وسائل منع الحمل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. يجب تجنب بعض حبوب منع الحمل الهرمونية أثناء الرضاعة الطبيعية ومع ذلك، هناك العديد من خيارات منع الحمل الآمنة المتاحة للنساء المرضعات.

حاصرات بيتا ومضادات اضطراب النظم

تستخدم هذه الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، قد لا تكون بعض حاصرات بيتا آمنة للأمهات المرضعات لأنها يمكن أن تنتقل إلى حليب الثدي، ما يؤدي إلى اضطراب وظيفة الغدة الدرقية عند الرضع.

أدوية ومضادات الصرع

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الصرع والنوبات ليست آمنة للأمهات المرضعات لأن أدوية الأم يمكن أن تنتقل إلى حليب الأم هذا يمكن أن يؤدي إلى جرعة عالية للرضع، ما يؤدي إلى ردود فعل سلبية عند الرضع.

معالجة السرطان

لا تستطيع الأمهات الإرضاع أثناء تلقى العلاج الكيميائى، لأن هذه الأدوية تشكل خطورة على الأطفال الرضع ويمكن أن تتداخل مع نمو الرضيع الطبيعى.