شكرا لقرائتكم خبر عن بيل جيتس يدعو العالم لتمويل لقاح السل الجديد.. أكبر قاتل للأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيل جيتس الذي تدعم مؤسسته تطوير اللقاح الجديد للسل، من أن نقص التمويل قد يؤخر التجارب في المراحل الأخيرة لأول لقاح جديد ضد السل لأكثر من قرن.

قال المؤسس المشارك لميكروسوفت الذي تحول إلى فاعل خير إن هناك مجموعة كبيرة من الابتكارات الواعدة في مكافحة السل، أكبر قاتل للأمراض المعدية في العالم، لكن من الضروري توفير المزيد من التمويل.

وقال لرويترز، إن الفشل في التمويل كأننا لا نستطيع المضي قدما بأقصى سرعة في تجارب اللقاحات هذه، وهذا خطأ فادح."

قال إن مؤسسة بيل وميليندا جيتس هي أكبر ممول لمحاربة السل، والعمل على لقاح M72 / AS01 ، الذي طورته شركة GSK ومؤسسة Aeras غير الربحية المدعومة من مؤسسة جيتس.

وأضاف جيتس، إنه من المرجح الإعلان عن خطة المرحلة الثالثة لتجارب اللقاح في وقت لاحق من هذا العام، لكنه دعا الحكومات وفاعلي الخير الآخرين إلى الإسراع للمساعدة في تمويل التجارب، بالإضافة إلى ابتكارات السل الأخرى، وقدر إن تكلفة تجربة اللقاح ستكلف 700-800 مليون دولار "لإثبات ذلك".

وقال "لذلك على الرغم من أننا الممول الكبير، إلا إننا نحتاج أيضًا إلى شركاء، مضيفًا، إن تطوير اللقاح ينطوي على مخاطر عالية للفشل، لذلك يحتاج إلى التزام حقيقي من الممولين.

وأضاف موقع وكالة روتيرز، إن السل، وهو مرض بكتيري يصيب الرئتين في الغالب، يمكن الوقاية منه وعلاجه، لكن 10 ملايين شخص ما زالوا يصابون به سنويًا، وقد توفي 1.6 مليون شخص بسبب السل في عام 2021، بالكامل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لطالما كان المرض المعدي الأكثر فتكًا في العالم.

قال جيتس إن أدوات مكافحة السل، مثل لقاح Bacillus Calmette-Guerin (BCG) ، غير كاملة، ولكن هناك ابتكار "مأمول" في لقاحات مثل M72، وأنظمة علاج أبسط، وأسهل في نشر الاختبارات التشخيصية.