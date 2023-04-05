شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا "وضع الساق على الساق" عند الجلوس.. يضر الأطراف السفلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عادات خاطئة يمارسها معظم الاشخاص، ولا يعلموا مدي اثارها علي صحتهم العامة علي المدار البعيد، ومنها وضع الساق على الساق عند الجلوس، وكثير من الناس يقومون بهذه الوضعية في الجلوس، سواء أكان ذلك بوعي أم بشكل عفوي.

كشفت دراسة عن مدى الآثار السلبية الناتجة من وضع الساق على الساق عند الجلوس، وتأثير هذا على صحة عظام الأفراد. وذلك وفقا لما نشره موقع ذا صن.

حذر الدكتور بريندون تالبوت خبير العظام الكندي، من أنه يجب تجنب وضع ساق على أخرى أثناء الجلوس لأنه يمكن أن يضغط على منطقة تصريف رئيسية في الأطراف السفلية، موضحا ان كل الدم من الأطراف السفلية يصب في الوريد الفخذي، الذي ينتقل تحت الرباط الإربي "منطقة الفخذ".

وتضمنت الأضرار السلبية الناتجة من وضع الساق علي الساق عند الجلوس إلى حدوث مشاكل في الدورة الدموية ويساهم في النهاية في الإصابة بأمراض الأوردة بما في ذلك الدوالي.وتحدث الدوالي عندما تتوقف الصمامات الدقيقة الموجودة داخل أوردة الساقين عن العمل بشكل صحيح، ما يتسبب في تجمع الدم في الأوردة، ويجعلها منتفخة ومؤلمة.

وكشفت الدراسة أن مسألة وضع الساق على الآخر يؤدي الضغط المتزايد في الأوردة أيضا إلى جعل الجلد أرجوانيا وجافا ومتقشرا. وإذا ترك دون علاج، فقد تحدث مضاعفات مثل النزيف، أو القصور الوريدي المزمن وتقرحات الجلد.

كما أوضح الاخصائي أن الدوالي هي سبب آخر يمنع الناس من وضع ساق على الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعطل انتقال الدم إلى القلب. وبعد أن حذر بريندون من أنه لا يجب وضع ساق على الأخرى، نصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على صحة الأوردة.

ونصح الخبير بتجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة ويجب أن تحاول تغيير وضعياتك بانتظام طوال اليوم.