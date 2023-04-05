شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه الصيف..7 أسباب هتخليك تأكل الأناناس منها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدعي موسم الصيف تغيير نمط الحياة من الملابس إلى النظام الغذائي، من الأفضل أن تجهز جسمك لتحمل حرارة الصيف، ولكن عندما يتعلق الأمر بتقوية أجسامنا للبقاء بصحة جيدة في درجات الحرارة المرتفعة، يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا، ما الذي يمكن أن يكون أفضل من تناول الفاكهة لتقوية المناعة والحفاظ على صحة جيدة؟ الأناناس هو أحد هذه الفاكهة، وإليك فوائده وفقا لما نشره موقع " healthshots".

فوائد الأناناس

الأناناس غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة وغيرها من المواد المعززة للصحة مثل الإنزيمات التي يمكن أن تقلل الالتهاب والمرض. غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز وحمض الفوليك والفوسفور والزنك وفيتامين أ وفيتامين ك.يُعتقد أنه مفيد لبشرتك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي. مرتبط بمجموعة متنوعة من المزايا الصحية ، بما في ذلك تحسين الهضم والمناعة والشفاء بعد الجراحة وغيرها الكثير.

1. فقدان الوزن

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن ، فإن الأناناس يعد فاكهة مثالية لفقدان الوزن ، لأنها غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، يساعدك على البقاء رطبًا ، والتحكم في شهيتك ، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، يحتوي أيضًا على البروميلين ، وهو إنزيم محلل للبروتين ، والذي يعزز هضم البروتين بشكل أفضل والاستفادة منه ، مما يساعدك على اكتساب كتلة أقل من الجسم والدهون في البطن.

2. يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

نظرًا لأن الأناناس يحتوي على كمية غنية من فيتامين C ومضاد أكسدة قوي وكمية عالية من الألياف ، فإنه يمكن أن يساعد في وقف إنتاج الجذور الحرة، ترتبط بظهور السرطان.

3. يقوي المناعة

المنجنيز وفيتامين سي كلاهما وفير في الأناناس، في حين أن المنجنيز هو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم وظيفة التمثيل الغذائي والنمو ، فإن فيتامين C ضروري لصحة الجهاز المناعي ، وامتصاص العناصر الغذائية ، يتم تقوية جهاز المناعة لديك من خلال هذه الفيتامينات والمعادن الحيوية بالإضافة إلى خصائصها المضادة للالتهابات.

4. يساعد في الهضم

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين يساعد في الهضم ويساعد على تكسير البروتين، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والمياه ، يساعد الأناناس في الحفاظ على انتظام الجهاز الهضمي ومنع الإمساك .

5. صحة القلب

محتوى الأناناس العالي من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي مفيد لصحة القلب، يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على مستوى الكوليسترول وضغط الدم ، وهما من الأسباب الرئيسية وراء مشاكل القلب، كما أنه يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتشكيل حصوات الكلى.

6. بشرة متوهجة

نظرًا لتنوع العناصر الغذائية التي يحتوي عليها ، يقدم الأناناس العديد من الفوائد للبشرة، يمكنك استخدامه لعلاج حب الشباب والتلف الناتج عن أشعة الشمس والطفح الجلدي، كما أنه سيحافظ على بشرتك نقية ورطبة.

7. المساعدة في مرض السكري

ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم ، فضلاً عن تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول والأنسولين.