شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين يتسبب في فقدان البصر المبكر وتكوين إعتام عدسة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتشكل إعتام عدسة العين في أعيننا عدسة وتعوق العدسة عن التركيز بشكل صحيح على الضوء، إعتام عدسة العين هو منطقة غائمة تبدأ بالتشكل عندما يتكتل البروتين في العين، ينمو إعتام عدسة العين ببطء ويعوق الرؤية على المدى الطويل.

قد يكون لديك إعتام عدسة العين في كلتا العينين، ولكن ليس في نفس الوقت عادة. كبار السن هم أكثر عرضة لهذه الحالة.

يمنع إعتام عدسة العين العدسة من معالجة الرؤية بوضوح وإرسالها إلى شبكية العين، وظيفة شبكية العين هي تحويل الضوء القادم من العدسة إلى إشارات، تتم معالجة هذه الإشارات بواسطة العصب البصري الذي ينقلها إلى الدماغ.

كيف يعيق التدخين البصر

التدخين يؤدي إلى تدهور صحة العين، يمكن أن يكون لها تأثير ضار على أجزاء من عينيك، وهو أمر ضروري لبصر واضح، هذا الضرر يمكن أن يسبب فقدان البصر ،ضبابية الرؤية ، ضعف مجال الرؤية ، أو حتى العمى الكامل.

يمكن أن يسبب التدخين ضررًا وفقا لموقع " timesnownews" لما يلي:

شبكية العين: جزء أساسي من العين يعالج الضوء ويبطن داخل العين.

العدسة: تسمح العدسة للضوء بالوصول إلى شبكية العين وتمكن العينين من التركيز على أشياء مختلفة.

البقعة: هذا الجزء الحساس للغاية من الشبكية يتيح رؤية حادة.

إعتام عدسة العين: تكون غيوم في عدسة العين تعيق المعالجة الواضحة للصور.

الضمور البقعي المرتبط بالعمر: هو تسوس البقعة الصفراء مع مرور الوقت ، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية في مركز العين.

العلاقة بين إعتام عدسة العين والتدخين

في معظم الحالات، بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون، ينمو إعتام عدسة العين على مدار سنوات ويقل الخطر بمجرد تقدمك في السن، يزيد التدخين من فرصتك في الإصابة بإعتام عدسة العين.

قد تمر العلامات والأعراض المبكرة لإعتام عدسة العين دون أن يلاحظها أحد، ولكن مع تفاقمها ، فإن القدرة على الحصول على رؤية واضحة تشهد انخفاضًا سريعًا، بعض العلامات والأعراض كما وصفتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هي:

إعتام عدسة العين

رؤية غائمة أو ضبابية

الألوان التي تبدو باهتة

الحساسية للضوء

مشكلة في الرؤية في الليل

رؤية مزدوجة

فقدان الرؤية المركزية التي تحتاجها لرؤية التفاصيل مباشرة

مناطق ضبابية أو متموجة في رؤيتك المركزية

صعوبة التعرف على الوجه

الحاجة إلى مزيد من الضوء للقراءة أو القيام بمهام أخرى أمامك

من المهم معرفة أن الأعراض قد تكون مرئية في المراحل المبكرة من المرض في. لذا فإن إجراء فحوصات العين المنتظمة أمر ضروري.

هل الإقلاع عن التدخين يحمي عينيك؟

يمكن تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بشكل كبير بمجرد الإقلاع عن عادة السجائر، إذا كنت تدخن السجائر ولاحظت بعض التغييرات في البصر ، فتحدث إلى طبيبك وحدد موعدًا لفحص العين.

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يبطئ حالتك من التدهور ويحافظ على بصرك.