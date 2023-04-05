شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل غذائية صحية يمكن أن تمنع الكوليسترول السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم ضارًا بصحتك، لذا يصبح من المهم خفض مستويات الكوليسترول لتجنب مشاكل القلب والسكتة الدماغية، قد يكون من الصعب الحفاظ على نظام غذائي عن طريق إبعاد الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب عليك تناول التوفو أو الشوفان فقط.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة BMC Medicine ، فإن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالسكر المعالج والزبدة والخبز منخفض الألياف ولكن بكميات قليلة من الفواكه والخضروات يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا نقدم إليك بعض الأطعمة منخفضة الكوليسترول التي لن تدفعك للتنازل عن ذوقك.

سمك بدلا من الدجاج

يجب على الأشخاص غير النباتيين الذهاب لتناول الأسماك بدلاً من اختيار الدجاج، تعتبر الأسماك مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل اليود والثيامين والسيلينيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية، نظرًا لأن الأسماك تحتوي على نسبة دهون مشبعة أقل من الأطعمة الأخرى ، فإنها تعتبر مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

مكسرات بدلا من الوجبات الخفيفة المالحة

عادة ما ينتهي الأمر بالناس إلى تناول وجبات خفيفة مالحة ، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم. المكسرات صحية للغاية وتحتوي على مضادات الأكسدة القوية والبروتين والألياف القابلة للذوبان والدهون غير المشبعة.

شوكولاتة داكنة بدلا من شوكولاتة الحليب

يجب أن تختار الشوكولاتة الداكنة عندما تشتهي شيئًا حلوًا. الشوكولاتة الداكنة من مضادات الأكسدة القوية التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. وجدت دراسة نشرت عام 2020 في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن تناول الشوكولاتة مرة واحدة في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بانسداد الشرايين بنسبة 8٪.

الزبادي قليل الدسم بدلا من المايونيز

يمكن أن يزيد المايونيز من محتوى الدهون في طعامك ، سواء كنت تستخدمه لتزيين وجباتك أو إضافته كقاعدة لبرغر، يمكنك استبدالها بالزبادي قليل الدسم كبديل.

الفشار بدلا من الشيبسى

يميل معظم الناس إلى تناول رقائق البطاطس بشكل متكرر ، وهي غير صحية ويمكن أن تسبب زيادة الوزن أيضًا.

الفشار هو بديل صحي للرقائق التي يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول، يحتوي على الألياف والدهون المتحولة وقليل السعرات الحرارية ، مما يجعله مثاليًا لرغبتك الشديدة في منتصف الليل، ومع ذلك ، تأكد من عدم إضافة الكثير من الزبدة والملح للحفاظ على قيمتها الغذائية. لإضفاء نكهة الفشار ، استخدم جبنة البارميزان أو مكونات أخرى.