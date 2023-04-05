شكرا لقرائتكم خبر عن هل الكركم يساعد في إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم هو أحد مكونات المطبخ في العديد من المنازل، وله العديد من الفوائد الصحية، حيث يحتوى الكركم على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، ويعتبراستخدام الكركم لفقدان الوزن اتجاهاً متنامياً.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن الكركم أكثر فعالية وأمانًا من معظم حبوب إنقاص الوزن الأخرى لأن الكركم غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات تجعله مثاليًا لفقدان الوزن علاوة على ذلك ، فقد تم استخدامه لمعالجة العديد من المشاكل الصحية منذ العصور القديمة. تدعم الأبحاث الحديثة أيضًا الآثار الجيدة لاستهلاك الكركم.

أحد أسباب زيادة الوزن هو الالتهاب الأيضي منخفض الدرجة، حيث يحتوي الكركم على مادة البوليفينول والكركمين التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسمنة، وتساعد خاصية الكركمين هذه على قمع التهاب الأنسجة الدهنية البيضاء. يمنع الكركمين أيضًا تكاثر الخلايا الدهنية ويعزز إفراز الأديبونكتين ، وهو عامل مضاد للالتهابات تفرزه الخلايا الدهنية.

الطريقة الأخرى التي يساعد بها الكركم على إنقاص الوزن هي تنظيم مستويات السكر ومنع مقاومة الأنسولين نتيجة لذلك ، لا يتم الاحتفاظ بالدهون الزائدة في جسمك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معرضون للإصابة بمرض السكري ، فتناول الكركم يحميهم من هذه الحالة.

لقد لوحظ أن الاستهلاك المنتظم للكركم يزيد من الصفراء الموجودة في المعدة. الصفراء عبارة عن عصير هضمي يساعد في استحلاب الدهون وبالتالي التمثيل الغذائي لها لذلك ، فهذه طريقة أخرى يكون فيها الكركم فعالاً في إنقاص الوزن.