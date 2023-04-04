شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ألم الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من ألم الكتف وهو ألم شائع جدا، وقد تتراوح أسبابه من إجهاد بسيط إلى حالات خطيرة مثل مشاكل القلب أو الكبد، وعادةً ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من ألم الكتف المؤلم من ألم خفيف، أو مؤلم أو ألم حاد في الجزء العلوي من الظهر بين لوحي الكتف.

وضمن سلسلة موضوعات "س وج" يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن ألم الكتف، وفقا لما ذكره موقع stylecraze.

س:ما الذي يسبب الألم بين لوحي الكتف؟

تعد إصابة العضلات أو الأوتار أحد الأسباب الرئيسية لألم الكتف يمكن أن تنجم هذه الإصابات عن:

-وضع سيء

-رفع الأثقال الثقيلة

-العمل في وضع غير صحيح ، مثل أمام الكمبيوتر ، لعدة ساعات

-الصدمة الجسدية من ضربة أو حادث أو سقوط

يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية أيضًا إلى حدوث ألم في الكتف يسمى هذا الألم المشار إليه لأنه يحدث في عظام الكتف ولكن بسبب مشكلة في جزء آخر من جسمك.

قد تتضمن بعض أسباب الألم الرجيع في لوحي الكتف ما يلي:

-مشاكل في الرئة ، مثل انهيار الرئة ، والجلطات التي تميل إلى الانتقال من الساقين إلى الرئتين ، أو سرطان الرئة.

-أسباب قلبية ، مثل تمزق في الشريان الأورطي للقلب ، أو التهاب بطانة القلب ، أو نوبة قلبية ، خاصة عند النساء.

-مشاكل في الظهر ، مثل الانزلاق الغضروفي.

-أمراض المرارة

-مشاكل في الكبد

-مشاكل العظام و / أو المفاصل ، مثل هشاشة العظام ، والتهاب المفاصل.

-تنجم مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي عن الإجهاد وضعف النوم والإفراط في استخدام العضلات .

-مشاكل في البطن من آلام الأعصاب أو القرحة الهضمية أو أمراض الكبد أو التهاب البنكرياس.

-الحساسية

-إذا أصبح ألم الكتف لا يطاق بالنسبة لك ، فإن أفضل خيار ممكن هو استشارة الطبيب لمعرفة سبب الألم.

س: كيفية تشخيص آلام الكتف

قد يبدأ طبيبك بطرح بعض الأسئلة البسيطة عليك فيما يتعلق بأعراضك ومحاولة معرفة الأسباب المحتملة لألمك.

إذا تم استبعاد الأسباب البسيطة أو الشائعة ، فيجوز للطبيب المضي قدمًا وإجراء تقييمات مختلفة قد تشمل اختبارات مثل:

-اختبارات البطن مثل التنظير الداخلي

-اختبارات القلب مثل اختبار الإجهاد أو مخطط كهربية القلب (EKG أو ECG)

-التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب لإجراء الاختبارات الإشعاعية للصدر والظهر

-تحاليل الدم لاختبار أداء الكبد

بمجرد اكتشاف سبب ألم الكتف ، سيناقش طبيبك خيارات العلاج معك قد تحتاج الحالات الطبية الأساسية الخطيرة مثل السرطان أو مشكلة القلب إلى علاجات محددة ، والتي من أجلها قد تتم إحالتك إلى طبيب قلب أو طبيب أورام.

إذا تبين أن سبب الألم ناتج عن شكل من أشكال الصدمة الجسدية أو الموقف السيئ ، فيمكن وصف مسكنات الألم أو المراهم قد تساعد بعض العلاجات الطبيعية أيضًا في تقليل آلام الكتف الناتجة عن الإفراط في استخدام العضلات أو إجهادها وهم على النحو التالي.





س: ما هي الطرق الطبيعية لتخفيف آلام الكتف؟-كمادة ساخنة أو باردة

-ضع كمادات الثلج أو الحرارة على المنطقة المصابة.

-اتركه لمدة 5-10 دقائق.

-أزل وكرر مرتين.

يمكنك القيام بذلك 2-3 مرات يوميًا حتى تتحسن الأعراض.

يمكن أن يساعد الضغط البارد في تخفيف الألم والتورم بسبب آثاره المسكنة والمضادة للالتهابات ، بينما يعمل الضغط الساخن على تحسين الدورة الدموية ، وبالتالي يساعد في تقليل الألم ( 1 ).

-شد آلام الكتف

يجب أن تكون على دراية بمصطلح "عمليات الإحماء". يتم القيام بذلك قبل البدء في أي روتين تمارين مكثف يمكن أن يساعد القيام ببعض تمارين الإطالة قبل وبعد التدريبات بشكل كبير في تجنب وجع العضلات بعد التمرين ، وهو أحد الأسباب العديدة لألم الكتف اطلب من مدربك البدني أن يقترح عليك تمارين الإطالة لمساعدة عضلاتك على أن تصبح أكثر مرونة.





-العلاج بالتدليك لألم الكتف

يمكن أن تساعد علاجات التدليك العلاجي أيضًا في تخفيف آلام الكتف والالتهاب المرتبط به في حين أن هذا التأثير قد يستمر لفترة قصيرة ، فإنه يكاد يكون فوريًا. ومع ذلك ، تأكد من الحصول على التدليك على يد متخصص للحصول على أفضل النتائج.