شكرا لقرائتكم خبر عن البرقوق يساهم في الحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت حالات الإصابة بخطر هشاشة العظام بمختلف الأعمار ليس كبار السن فقط، خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها سوء اتباع النظام الغذائي السليم الذي يتناسب مع كل فرد. وذلك وفقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.

كشف فريق من الباحثين بإحدى الدراسات، أن هشاشة العظام تصيب الجنسين على حد سواء إلا أن احتمالية إصابة النساء بخطر هشاشة العظام يزيد أربعة أضعاف إصابة الرجال. ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض مستويات هرمون الإستروجين في بداية انقطاع الطمث، ما يؤدي إلى فقدان كثافة العظام.

وأكدت نتائج الأبحاث في ولاية بنسلفانيا، أن تناول البرقوق بشكل يومي قد يساعد النساء في الحفاظ على كثافة العظام.

وأجرى الباحثون تقييم كثافة العظام لـ 235 امرأة بعد سن اليأس، تم تكليف بعضهن بتناول ستة حبات برقوق يوميا لمدة عام.وكشفت النتائج عن فائدة أكل البرقوق لصحة العظام.

وفي السياق ذاته أشارت الدكتورة ماري جين دي سوزا المؤلفة الرئيسية للدراسة البارزة في علم الحركة وعلم وظائف الأعضاء، إلى أن استهلاك خمسة إلى ستة حبات من البرقوق يوميا لمدة 12 شهرا ساعد فى الحفاظ على العظام.

كما أضافت نتائج البحث إلى أن النساء اللواتي لم يأكلن البرقوق انخفاضا في كثافة العظام، في حين أن النساء اللائي تناولن خمسة أو ستة حبات برقوق كل يوم لم يعانين من فقدان ملموس في كثافة العظام.

وتابعت مولفة الدراسة: "لاحظنا أن النساء اللواتي تناولن البرقوق لمدة عام تعرضن لبعض الفوائد العظمية. وعلى وجه الخصوص، تم الحفاظ على قوة العظام في الساق، والحفاظ على كثافة العظام عند تناول خمسة إلى ستة حبات برقوق يوميا، ويبدو أن البرقوق قد يساعد في منع فقدان العظام، خاصة في الورك والساق".