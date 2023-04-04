شكرا لقرائتكم خبر عن للتغلب على الانتفاخ.. 10 أطعمة للتخلص من غازات البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أوقات تشعر فيها بتورم في البطن بسبب الغازات الزائدة، يجب أن تعلم أن ما تأكله يمكن أن يسبب الانتفاخ وعدم الراحة في الجهاز الهضمي، والأسباب الشائعة هى الفول والعدس والبروكلي والكرنب والبصل والثوم والمشروبات الغازية، ليمكن أن تساهم الأطعمة المقلية والدهنية، وكذلك الوجبات الخفيفة والحلويات المصنعة، يمكن أن تتسبب منتجات الألبان في حدوث مثل هذه المشكلات لبعض الأشخاص ، خاصةً إذا كانوا يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وإليك قائمة الأطعمة التي تساعد في تقليل الانتفاخ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

إليك بعض الأطعمة لتخفيف الانتفاخ:1. الزنجبيل

غالبًا ما يستخدم الزنجبيل في الشاي أو في أطباق مختلفة ، لا تتخلى عن هذه العادة لأنها تحتوي على جينجيرول ، وهو مركب يساعد على استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي ، مما يقلل من الانتفاخ والغازات.

2. الشمر

الشمر غني بالمركبات التي لها تأثيرات مضادة للتشنج ، تساعد على استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ.

3. النعناع

النعناع يحتوي على المنثول ، والذي له تأثير مهدئ لعضلات الجهاز الهضمي ، مما يساعد على تقليل الانتفاخ والغازات.

4. الأناناس

تحتوي الفاكهة الحلوة على البروميلين ، وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتينات ويساعد على الهضم ويقلل الانتفاخ.

5. البابايا

البابايا لها فوائد صحية لا يمكنك تجاهلها، يحتوي على غراء وهو إنزيم يساعد على تكسير البروتينات ويساعد على الهضم.

6. الموز

الفاكهة متعددة الاستخدامات التي يمكن استخدامها للتخلص من الجلد الجاف والأكثر غنية بالبوتاسيوم، إنه يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم وتقليل الانتفاخ.

7. خيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء وقليل من الصوديوم ، مما يجعله خيارًا جيدًا لتقليل الانتفاخ واحتباس الماء.

8. البطيخ

مثل الخيار ، يحتوي البطيخ أيضًا على نسبة عالية من الماء وقليلة الصوديوم، مما يجعلها خيارًا جيدًا لتقليل الانتفاخ واحتباس الماء.

9. الهليون

يحتوي الهليون على الهليون وهو حمض أميني يعمل كمدر للبول، إنه يساعد على تقليل الانتفاخ واحتباس الماء.

10. الزبادي

تناول الزبادي بعد وجبة دسمة، لأنها تحتوي على البروبيوتيك ، وهي بكتيريا مفيدة، يمكن أن يساعد في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.