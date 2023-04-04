شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول هو نوع من الدهون الموجودة في الدم تحتاج خلاياك إلى الكوليسترول لتعمل بشكل طبيعي، ويصنعه جسمك ومع ذلك فإنك تحصل أيضًا على كوليسترول إضافي من الأطعمة الدهنية التي تتناولها.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze عندما يكون لديك أكثر من الكمية المطلوبة من الكوليسترول في جسمك ، يبدأ في التراكم في الشرايين. تُعرف هذه الحالة باسم تصلب الشرايين. قد يؤدي هذا أيضًا إلى مشاكل في القلب وتدفق الدم مثل الجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وهناك بعض الطرق الطبيعية لخفض الكوليسترول في الدم وهى:





العلاجات المنزلية لخفض نسبة الكوليسترولزيت عشبة الليمون العطري

يستخدم زيت الليمون العطري بشكل أساسي لتأثيراته المسكنة والمضادة للالتهابات يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول لديك وتوسيع الأوعية الدموية لتدفق الدم دون انقطاع.

زيت الريحان

يعرف زيت الريحان الأساسي بتأثيراته في خفض الكوليسترول ، نظرًا لوجود مركب يسمى الأوجينول فيه .

الفيتامينات

من المعروف أن الفيتامينات B3 و E و C تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم. تم العثور على مكملات فيتامين ج لتقليل مستويات LDL، و تساعد الفيتامينات B3 و E في مكافحة أعراض ارتفاع الكوليسترول مثل تصلب الشرايين عن طريق الحد من تراكم الكوليسترول في الشرايين.

تشمل الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات الفواكه الحمضية والخضروات الورقية والدجاج والفطر والتونة واللوز والبطاطا الحلوة.

زيت السمك

يمكنك تناول الأسماك مثل السردين والسلمون والماكريل والتونة وذلك لدورها في خفض الكوليسترول.

زيت جوز الهند

أضف زيت جوز الهند إلى أطباقك المفضلة والسلطات بكميات معتدلة فهو من أفضل الطرق الطبيعية لخفض مستوى الكوليسترول في الدم.