شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض السكر عند الحيوانات الأليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للكلاب والقطط فى أى عمر أن تصاب بمرض السكر تمامًا مثل البشر، ووجد استطلاع عام 2015 أن انتشار مرض السكر لدى القطط والكلاب زاد بنسبة 80% تقريبًا فى الكلاب و18% فى القطط على مدى 10 سنوات.

وحسب ما ذكره موقع buzzrx يعد الاكتشاف المبكر لمرض السكر فى الكلاب والقطط أمرًا مهمًا لضمان استمرار حيواناتك الأليفة فى العيش حياة طويلة وسعيدة فى حين أنه لا يوجد علاج لهذه الحالة، فإن مرض السكرى مرض يمكن التحكم فيه. ويمكن أن يضمن العلاج أن يعيش حيوانك الأليف حياة طبيعية إلى حد ما دون مضاعفات صحية خطيرة.

وضمن سلسلة س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن مرض السكر عند الحيوانات الأليفة:





س: ما أعراض مرض السكر عند الكلاب ؟

- كثرة التبول

التبول الزائد علامة على مرض السكرى يحدث عندما تتسبب مستويات السكر المرتفعة فى الدم فى تسرب الجلوكوز من الدم إلى البول عندما يحدث هذا، يسحب السكر معه المزيد من الماء، ما يجعل الكلب يتبول أكثر إذا لاحظت أن كلبك يعاني من حوادث داخل المنزل أو يريد الخروج أكثر للتبول ، فيجب عليك اصطحابه إلى الطبيب البيطري للتقييم.

- شرب المزيد من الماء

العطش المفرط علامة على مرض السكرى وهو مرتبط بزيادة التبول عن المعتاد بسبب السكر المفرط في بعض الأحيان، يعتقد اصحاب الحيوانات الأليفة أن كلبهم يتبول أكثر لأنها يشرب المزيد، لكن العكس هو الصحيح يشربون أكثر من المعتاد لأنهم يعانون من الجفاف من زيادة التبول.

- تناول المزيد من الطعام

زيادة الشهية في الحيوانات الأليفة المصابة بالسكر بسبب عدم قدرة البنكرياس على إنتاج كمية كافية من الأنسولين، الأنسولين هو هرمون يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم، وعندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين في الكلاب المصابة بداء السكر، فإن جسم الكلب يدرك أنه جوع أو لا يحتوي على ما يكفي من الجلوكوز هذا يجعل الكلب جائعًا طوال الوقت.

- خسارة الوزن

يمكن أن تكون الشهية الطبيعية المصحوبة بانخفاض غير متوقع في الوزن علامة على مرض السكري في الكلاب يحدث هذا لأنه بدون الأنسولين، لا يستطيع الجسم إدخال ما يكفي من الجلوكوز إلى الخلايا للحصول على الطاقة نتيجة لذلك ، يبدأ في تكسير العضلات والدهون، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

ضع فى اعتبارك أن الحالات الأخرى مثل السرطان وأمراض الكبد وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب فقدان الوزن في الكلاب يجب على مالكي الكلاب فحص حيواناتهم الأليفة من قبل طبيب بيطري إذا لاحظوا أنها تنخفض وزنها على الرغم من تناولها بشكل طبيعي.

- الإجهاد والتعب

يمكن للكلاب التي تصاب بمرض السكري أن تكون متعبة وأقل نشاطًا يحدث هذا لأن الخلايا في الجسم لا تستطيع امتصاص الجلوكوز بسبب عدم إنتاج الجسم للأنسولين، يمكن أن تؤدى مستويات الجلوكوز المرتفعة أيضًا إلى اختلال توازن الكهارل، مما يسبب مشاكل في الأعصاب إذا لاحظت أن كلبك يتعب بسرعة أكبر بعد المشي أو اللعب ، فتأكد من فحصه بحثًا عن داء السكري في الكلاب.

- تصلب أو ضعف

يمكن أن يكون ضعف العضلات علامة على مرض السكر في الكلاب، يمكن أن يظهر على شكل تعثر أو تصلب أو المشي أو الوقوف بغرابة أو صعوبة في الاستلقاء أو إسقاط الخنادق (الأرجل الخلفية أقرب إلى الأرض من المعتاد) يحدث هذا بسبب عدم دخول كمية كافية من الجلوكوز إلى العضلات.

- عيون غائمة

إعتام عدسة العين (عيون غائمة) هي اختلاط شائع طويل الأمد لمرض السكري في الكلاب. يصاب معظم الكلاب المصابة بداء السكري (حتى 80%) بإعتام عدسة العين في نهاية المطاف يحدث هذا لأن مرض السكري المرتفع في الدم يتسبب في سحب الماء إلى عدسة العين ، مما يتسبب في تلفها، ونتيجة لذلك فإن الكلاب المصابة بداء السكري معرضة لخطر الإصابة بالعمى.

تتكيف الكلاب جيدًا مع ضعف الرؤية بسبب حاسة الشم والسمع الشديدة، لذلك يمكن أن تظل هذه التغييرات غير مكتشفة لفترة طويلة. لكن يمكن علاج إعتام عدسة العين. تأكد من فحص كلبك إذا لاحظت أنه يصطدم بأشياء أو يظهر عليه علامات أخرى لضعف الرؤية.





كيف تتصرف القطط عندما تكون مصابة بداء السكر؟مثل البشر والكلاب، يمكن للقطط أيضًا أن تصاب بداء السكر من النوع الثاني الكلاب والقطط البدينة معرضة بشكل كبير للإصابة بمرض السكر في الواقع ، يعد مرض السكر أكثر شيوعًا في القطط بثلاث مرات تقريبًا منه في الكلاب.

علامات مرض السكر القطط تشبه إلى حد ما مرض السكر في الكلاب و العلامات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هي زيادة التبول ، والعطش الشديد ، وزيادة الشهية ، وفقدان الوزن بشكل غير متوقع.

إذا لاحظت واحدًا أو أكثر من هذه الأعراض فمن المهم تحديد موعد لزيارة الطبيب البيطرى ومناقشة مخاوفك، قد يطلب الطبيب البيطري اختبارات الدم والبول لتشخيص داء السكري.

إذا تم تشخيص قطتك بمرض السكر، فقد يوصى الطبيب البيطرى بتغييرات فى النظام الغذائى، أو زيادة النشاط البدنى، أو مراقبة الجلوكوز في المنزل، أو إجراء فحوصات منتظمة، أو حتى حقن الأنسولين اليومية للحفاظ على مستويات الجلوكوز في دم قطتك في نطاق صحي.