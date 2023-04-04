شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حيل صحية لإنقاص الوزن هذا الصيف.. كتر من الفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف وفقدان الوزن متلازمان بالنسبة للكثيرين، حيث إنه الوقت المثالى للذهاب للشاطئ، وهذا يستلزم تطوير الجسم، هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل النوادي الرياضية مزدحمة للغاية خلال فصل الصيف.

ويعتقد الناس أيضًا أن ممارسة الرياضة فى الصيف تجعلهم يتعرقون أكثر، مما يساعدهم على إنقاص الوزن بشكل أسرع، العرق هو ببساطة الماء الزائد فى جسمك الذى لا علاقة له بوزنك، قد يساعدك التعرق فقط فى تقليل الانتفاخ، لكن هذا مجرد حل قصير المدى، لذلك إذا كنت تريد أن تبدو جيدًا فى ملابس الشاطئ الخاصة بك أو كنت تكافح من أجل إنقاص الوزن، فلنبدأ بفهم المكونات الرئيسية لفقدان الوزن وأربعة حيل الأكل التي يمكنك اتباعها هذا الصيف لفقدان الوزن.

كيف تخسر وزنك؟

من المحتمل أنك قابلت شخصًا فى العمل أو فى صالة الألعاب الرياضية يأكل كثيرًا لكن لا يزيد وزنه، هل تعرف لماذا؟ هذا يرجع إلى حقيقة أن كل هؤلاء الأشخاص لديهم عملية أيض أسرع، لفقدان الوزن بسرعة، يجب أن تعمل أولاً على تحسين التمثيل الغذائي الخاص بك وفقا لموقع "OnlyMyHealth".

كيف يمكنك زيادة التمثيل الغذائى؟

يوصى باتباع نظام غذائى ينقص السعرات الحرارية لأن تناول سعرات حرارية أقل يعيد تشغيل النظام، ما يسمح لك بتعزيز عملية التمثيل الغذائى بشكل أسرع.

حيل الأكل الصحى لفصل الصيف1. تناول الفواكه الموسمية

جميع أنواع البطيخ، بما فى ذلك البطيخ والشمام هى فواكه موسمية فى الصيف يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فهى منخفضة للغاية فى السعرات الحرارية، سيوفر لك وعاء ما لا يزيد عن 100 سعرة حرارية، ويحتوى البطيخ أيضًا على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتى تساعد فى إزالة السموم وتسهيل فقدان الوزن.

2. تناول ماء جوز الهند

الصيف ليس أفضل وقت لفقدان الوزن فحسب، فعندما تتعرق كثيرًا فى الصيف تميل إلى فقدان الإلكتروليتات، وماء جوز الهند هو مصدر طاقة إلكتروليت يمكن أن يساعد أيضًا فى التخلص من الرغبة الشديدة فى تناول السكر، لا يحتوى ماء جوز الهند على أكثر من 60 سعرة حرارية لكل وجبة، أفضل وقت لشرب ماء جوز الهند هو عندما تستيقظ لأول مرة لأنه يساعد فى إزالة السموم، ثانيًا اشربه قبل وبعد التمرين لتجديد الإلكتروليتات.

3. تناول نصف المعدة

يجب أن تجعل من المعتاد ممارسة التحكم في الحصص أو تناول وجبات صغيرة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، حسب شهيتك.

4. استمع إلى جسدك

إذا شعرت بالانتفاخ أو الجفاف بعد تناول أطعمة معينة، فاجعل من المعتاد تجنب تلك الأطعمة، حافظ على وجباتك خفيفة واستهلك الأطعمة المألوفة لأمعائك، حيث يمتص الجسم العناصر الغذائية بشكل أفضل من الأطعمة التى نتناولها منذ فترة طويلة بدلاً من المواد الغذائية الجديدة.