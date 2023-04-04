بيروت - نادين محمد - تعد أعراض ضعف عضلة القلب عديدة عند النساء ويمكن الوقاية من أمراض القلب بمعرفة الأعراض والمخاطر الخاصة بالنساء، وكذلك اتباع نظام غذائي صحي مفيد لصحة القلب وممارسة التمارين الرياضية.

ونظرًا لأن بعض أعراض ضعف عضلة القلب لدى النساء قد تختلف عن الأعراض لدى الرجال، فقد لا تستطيع النساء تحديد المشكلة التي ينبغي الكشف عنها.

أعراض ضعف عضلة القلب

تعد أكثر الأعراض التي تصيب النساء في النوبات القلبية شيوعًا هي نفس أعراض الرجال.

وتعد أبرز الأعراض هي ألم في الصدر أو الضغط أو الانزعاج الذي يستمر أكثر من بضع دقائق أو يأتي ويذهب.

ولكن لا يكون ألم الصدر شديدًا في كل الأحوال، فهو ليس من أكثر الأعراض شيوعًا، خاصة عند النساء.

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غالبًا ما تصف النساء النوبة القلبية بأنها ضغط أو ضيق. ومن الممكن أن تحدث الإصابة بنوبة قلبية دون ألم في الصدر.

تعد النساء أكثر عرضةً من الرجال لأعراض النوبات القلبية غير المرتبطة بآلام صدرية، وتشمل تلك الأعراض:

- الشعور بالانزعاج في الرقبة أو الفك أو الكتف أو أعلى الظهر أو البطن.

- ضيق النفس

- تورم في أحد الذراعين أو كليهما

- الغثيان أو القيء

- التعرُّق

- الدوار أو الدوخة

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- الإرهاق غير المعتاد

- حرقة المعدة (عُسر الهضم)

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قد تكون هذه الأعراض مبهمة وغير ملحوظة و قد يرجع هذا إلى انسداد الشرايين لدى السيدات و التي تغذي القلب بالدم، وهي حالة تُعرف بمرض القلب في الأوعية الدموية الصغيرة أو مرض الأوعية الدموية الصغيرة التاجية.

ومقارنة بالرجال، يغلب ظهور الأعراض على النساء خلال الراحة أو النوم، وقد يكون للإجهاد النفسي دور في تحفيز أعراض النوبة القلبية لدى النساء.

ونظرًا لأن أعراض النوبة القلبية عند النساء مختلفة عن أعراضها عند الرجال، فقد تُشخَّص إصابة النساء بأمراض القلب بمعدل أقل من الرجال. ويُشار إلى أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالنوبة القلبية التي لا يصاحبها انسداد شديد في شريان محدد (أمراض الشريان التاجي غير الانسدادية).

حالات ضعف عضلة القلب التي تستلزم زيارة الطبيب

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تؤثر العديد من عوامل الخطر التقليدية لمرض الشريان التاجي مثل ارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم والسُمنة و لكن هناك عوامل أخرى قد يكون لها دور أكبر في الإصابة بمرض القلب لدى النساء.

وتشمل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب لدى النساء ما يلي:

1-داء السُّكَّري :

النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بالرجال. ونظرًا لأن داء السكري قد يغير طريقة شعور المرأة بالألم، فهناك خطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية صامتة من دون أعراض.

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2-الإجهاد النفسي والاكتئاب:

يؤثر الإجهاد والاكتئاب على قلوب النساء أكثر من الرجال. وقد يجعل الاكتئاب من الصعب الحفاظ على نمط حياة صحي ومتابعة العلاج الموصى به للحالات المَرَضية الأخرى.

3-التدخين:

يعد التدخين عامل يزيد خطر الاصابة بمرض القلب لدى النساء أكثر من الرجال.



4-قلة النشاط (الخمول):

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عامل خطر رئيسي مرتبط بأمراض القلب.

5-انقطاع الطمث:

يؤدي انخفاض مستوى هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض في الأوعية الدموية الصغيرة.

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المصدر : موقع mayoclinic.org