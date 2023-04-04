حساسية الأسنان من الماء البارد.. الأسباب والعلاج

بيروت - نادين محمد - هل تعانين دائماً من ألم في الأسنان عند تناولكِ الآيس كريم المفضل لديكِ؟ أو قهوتكِ المثلجة؟ فإذا كانت إجابتكِ نعم، فهذا يعني أنك تعانين من حساسية الأسنان من الماء البارد، والتي عادة ما تكون دليل على مشاكل وضعف في الأسنان.

ونقدم لكِ في "الجميلة" أبرز الأسباب والعلاجات لحساسية الأسنان من الماء البارد.

لماذا أسناني حساسة تجاه الأطعمة والمشروبات الباردة؟

حساسية الأسنان (مصدر الصورة freepik)

الجدير بالذكر أنه قد تحدث حساسية الأسنان على شكل انزعاج طفيف بالأسنان أو كعلامة مؤلمة لمشكلة أكثر خطورة، لهذا قد تعانين من ألم حاد يخترق أسنانكِ كلما تناولت شيئًا مثلجًا، أو ساخن جداً.

تميل حساسية الأسنان الناتجة عن الحرارة أو البرودة إلى الحدوث عندما تتآكل الطبقة الواقية الخارجية للسن، "المينا".

ويغطي المينا أجزاء السن فوق اللثة، ويمكن أن يؤدي فقدان المينا إلى كشف عاج الأسنان الحساس، وهي الطبقة الموجودة أسفل المينا التي تمنع تأثر الأسنان بالحرارة والبرودة من تحفيز الأعصاب.

كذلك ، يمكن أن تتعرض الطبقة التي تغطي الجذر "الملاط"، وتتسبب في حدوث حساسية بسبب انحسار اللثة.

أسباب حساسية الأسنان

تشمل الأسباب الشائعة لفقدان المينا التي تسبب الانزعاج بسبب الحرارة أو البرودة ما يلي:

التجاويف

تسوس الأسنان

إصابة الأسنان، مثل رضوض الأسنان أو كسر الأسنان

طحن الأسنان

مرض في اللثة

انحسار اللثة

استخدام منتجات العناية بالأسنان القاسية ، مثل معاجين الأسنان المبيضة وغسول الفم المحتوي على الكحول الطبي

بعض أنواع أعمال الأسنان ، مثل التيجان والحشوات

الأطعمة الحمضية

عدوى الأسنان

غسل الأسنان بالفرشاة بقوة

التدخين واستخدام منتجات التبغ

نظافة الفم السيئة



ما الذي يجعل تركيب التاج الدائم للأسنان حساسًا للحرارة والبرودة؟

تُستخدم التيجان والترصيعات والربط لإصلاح الأسنان المتشققة والمتآكلة، مما يمنع المزيد من التلف، ويمكن أن تؤدي هذه الإصابات إلى حساسية الأسنان مع التعرض للحرارة أو البرودة.

ومع ذلك، قد تعود حساسية الأسنان إذا كانت علاجات الأسنان:

تتم بشكل غير صحيح

يتحول في الفم بسبب ارتخاء أو كسر

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لماذا أسناني حساسة للحرارة والبرودة بعد الحشو؟

وبالمثل، فإن الحشوات هي نوع من علاج الأسنان المرتبط بحساسية الأسنان.

يمكن أن تحدث حساسية الأسنان بعد علاج الأسنان إذا:

الحشو أو التاج عميق جدًا

لم يتم إزالة التجويف بالكامل وملؤه

تصبح الحشوة رخوة بسبب طحن الأسنان أو تآكلها أو انحسار اللثة

إذا لم تختف الحساسية أو تزداد سوءًا ، يلزم زيارة الطبيب.

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العلاجات الطبية لحساسية الأسنان

علاجات حساسية الأسنان (مصدر الصورة freepik)

يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تخفيف بعض الانزعاج الناجم عن حساسية الأسنان.

ومع ذلك، لمعالجة حساسية الأسنان بشكل دائم، ستحتاجين إلى زيارة طبيب الأسنان، حيث يمكن لطبيب الأسنان أن يساعد في تحديد خطة علاج لمعالجة مشكلة الأسنان الأساسية التي تسبب الحساسية.

العلاجات المنزلية

من المعروف أن العديد من العلاجات المنزلية تخفف من حساسية الأسنان. وتشمل هذه:

شطف الماء المالح

شطف بيروكسيد الهيدروجين (مخفف بالماء الدافئ)

شطف العسل والماء الدافئ

فرك الاسنان بالكركم

شطف الشاي الأخضر

جل الكابسيسين أو غسول الفم

خلاصة الفانيليا

واقترحت دراسة أجريت عام 2013 أن غسول الفم الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية لإزالة التحسس وأجهزة طب الأسنان المحتوية على الأرجينين يمكن أن تساعد في تخفيف حساسية الأسنان.

ويمكن للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) ، مثل الأسيتامينوفين والإيبوبروفين والنابروكسين ، أن تخفف الألم أيضًا.

وصفات الأدوية

بالنسبة للحالات الخطيرة لحساسية الأسنان، قد يوصي أخصائي الأسنان بتناول وصفة طبية من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، وينصح عدد متزايد من أطباء الأسنان بعدم وصف المواد الأفيونية بسبب خصائصها المسببة للإدمان.

النظام الغذائي والتغييرات الأخرى

يمكن أن يساعد تغيير عاداتك اليومية، مثل نظامك الغذائي ونمط حياتك، في بعض الأحيان في تخفيف حساسية الأسنان، وتكون هذه التغييرات أكثر فاعلية عند اعتمادها بالاقتران مع العلاجات الأخرى.

قومي بتغيير معجون الأسنان

صممت معاجين الأسنان المزالة للحساسية لتقليل انزعاج الأسنان الحساسة، ويمكن لطبيب الأسنان أن يوصي بماركات مختلفة لتجربتها.

استخدام فرشاة أسنان جديدة

إذا كانت حساسية أسنانك ناتجة عن سوء نظافة الأسنان، أو التسوس، أو أمراض اللثة، أو تنظيف الأسنان بالفرشاة الخشنة، فقد حان الوقت لاختيار فرشاة أسنان جديدة.

عند اختيار فرشاة أسنان للأسنان الحساسة، من الأفضل اختيار شعيرات ناعمة، وتنظف أسنانك برفق بحركة دائرية لمدة دقيقتين تقريبًا على جميع سطح أسنانك، من الداخل والخارج.

تجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية

تميل الأطعمة والمشروبات الحمضية إلى تآكل مينا الأسنان، ويمكن أن تؤدي إلى الحساسية، خاصة عندما تقترن بالحرارة أو البرودة.



متى تذهبين لطبيب الأسنان؟

إذا كنت تعانين من حساسية متكررة للأسنان، أو حساسية شديدة تتعارض مع قدرتك على تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي، فيجب عليك تحديد موعد مع طبيب أسنان.

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المصدر: healthline