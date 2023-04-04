شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لتقليل اضطرابات النوم خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم أمر ضرورى يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة للجسم، وإذا قلت ساعات النوم عن 7 ساعات يوميا يحدث خلل فى التفكير وإرهارق وتوتر طوال اليوم ما يسمى باضطربات النوم، ما يعرضك إلى حدوث مشاكل صحية، وخلال شهر رمضان يعانى الجميع من قلة النوم ما يؤثر على الصحة العامة، وفقا لما نشره موقع ميترو.

وذكرت بعض الأبحاث أن أحد أسباب اضطرابات النوم تناول الوجبات الدسمة التى تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية، ويمكن لأى تغيرات فى درجة حرارة الجسم الأساسية أن تقلل من جودة نومك.



نصائح لتقليل اضطرابات النوم

1. اذهب للخارج للحصول على الضوء الطبيعى خلال النهار نصائح لتقليل اضطرابات النوم1. اذهب للخارج للحصول على الضوء الطبيعى خلال النهار إذا شعرت بالتعب بسبب وقت النوم المتأخر وساعة الاستيقاظ المبكرة، فاخرج فى الهواء الطلق للضوء الطبيعى، يمكن أن يساعدك الخروج فى الهواء الطلق - حتى لو كان لفترة قصيرة - على الشعور بمزيد من اليقظة أثناء النهار.

2. انتبه لما تأكله

يمكن أن يأكل بعض الناس الأطعمة التى تحتوى على سعرات حرارية عالية وسكر، ما يؤدى إلى إرباك الجهاز الهضمى فى الليل، حيث يحاول جسمك هضم الوجبة، ما يؤدى إلى الشعور بعدم الراحة عند محاولة النوم، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسبب الأطعمة السكرية ارتفاعا وانخفاضا فى مستويات السكر فى الدم.





على الرغم من عدم وجود قدر كبير من الأبحاث لربط المزيد من الماء بنوم أفضل، فإن الترطيب هو مفتاح صحتك، كما أن شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يؤدى إلى قضاء وقت أقل فى النوم. 4. قيلولة لمدة 20 دقيقةإذا كنت قادرا على ذلك أثناء النهار، فتنصحك الدراسات بتحديد وقت قيلولة، ويجب ألا تغفو لمدة تزيد عن 20 دقيقة، حيث يمكن أن تبدأ فى النوم العميق، وهذا هو الوقت الكافى للشعور بالانتعاش دون مقاطعة نومك فى الليل. 4. قيلولة لمدة 20 دقيقةإذا كنت قادرا على ذلك أثناء النهار، فتنصحك الدراسات بتحديد وقت قيلولة، ويجب ألا تغفو لمدة تزيد عن 20 دقيقة، حيث يمكن أن تبدأ فى النوم العميق، وهذا هو الوقت الكافى للشعور بالانتعاش دون مقاطعة نومك فى الليل.

3. تأكد من بقائك رطبا