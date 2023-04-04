في اليوم العالمي للفيتامين C إليكِ أبرز فوائده الصحية!

بيروت - نادين محمد - يصادف اليوم 4 نيسان اليوم العالمي للفيتامين C الذي تمّ اكتشافه من قبل الاميريكي تشارلز جلين كينج وزملاؤه من جامعة بيتسبرغ عام 1932. وللفيتامين C فوائد جمالية وصحية عديدة، ساعدت على التخلص من الكثير من الامراض. ومن المعروف نقص فيتامين C، هو حالة شائعة يمكن أن تسبب تساقط الشعر والأظافر الهشة والكدمات واللثة المتورمة والجلد الجاف وآلام الجسم والتعب وأمراض القلب والأوعية الدموية وتقلب المزاج والالتهابات ونزيف الأنف.

يساعد تواجد فيتامين C في نظامك الغذائي اليومي، في منع ارتفاع ضغط الدم وأمراض المرارة والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان وتصلب الشرايين وما إلى ذلك.

فوائد الفيتامين C الصحية

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- يحسن من عملية امتصاص الحديد من الطعام.

-إنتاج الكولاجين ومنع ظهور التجاعيد.

-تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى.

-الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية.

-الحماية من الكدمات.

-الحفاظ على صحة اللثة وتضميد الجروح.

-الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي.

-منع التجاعيد.

-حماية القلب.

-زيادة قوة الدماغ، وحفظ النظر.

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طريقة عمل بودرة الفيتامين C

الصورة عن موقع Freepik

يعتبر الفيتامين C علاج مهم للانفلونزا لأنه يعمل على تعزيز الجهاز المناعي. ويحتوي على حمض الاسكوربيك الضروري لتحفيز عملية الايض واعادة ترميم الانسجة. كما انه غني بمضادات الاكسدة الفعالة التي تتيح للجسم محاربة الشوارد الحرة الضارة المسببة لشيخوخة الخلايا. لذا من الضروري ان يتم تزويد الجسم بما لا يقل عن 10 ملغ منه يومياً. ويشار الى انه من الممكن تحضيره في المنزل بالطريقة الآتية:

المكونات

قشور عدد من ثمار الحمضيات



الطريقة

- يجب تقطيع القشور وتوزيعها على اطباق لتجفيفها بشكل تام.

- يتم طحن القشور بعد ان تصبح مقرمشة لتتحول الى بودرة.

- نحفظ البودرة في عبوة خاصة لمنع الرطوبة. ويمكن اضافتها الى مختلف الوصفات مثل السلطات واللحوم

وصفة الفيتامين C

الصورة عن موقع Freepik



لكي تحضّري الفيتامين C الخاص بك في منزلك وتتمتعي بكل فوائده الصحية، احرصي على أن تقومي ببعض الخطوات الضرورية بدقة واهتمام:

-اختاري بضع حبات من نوع الحمضيات المفضل لديك: برتقال، ليمون، غريب فروت، كلمنتين،...

-قشّري حبات الحمضيات وجفّفيها جيداً، أيّ إلى أن تصبح هشّة وقابلة للتفتيت.

-ضعي القشور الجافة في الخلاط واطحنيها إلى أن تحصلي على بودرة ناعمة وخالية من الفتات.

-ضعي البودرة التي حصلت عليها في وعاء مُحكم الإغلاق واحفظيه في مكان معتدل الحرارة، بعيداً عن أيّ مكان حار.

وهكذا يصبح الفيتامين C الخاص بك جاهزاً للاستخدام. لذا، تناولي ملعقة وسط من البودرة يومياً من خلال إضافتها إلى مخفوقك أو عصيرك المفضّل أو إلى نوع الحساء الذي تحبين أو إلى كوب من الماء. واعلمي أنّك ستحصلين على أفضل النتائج أياً تكن المشكلة التي تعانين منها. كما أن استهلاكك هذا الفيتامين يعود بفائدة كبيرة على بشرتك وشعرك وأظافرك. فهل أنت مستعدة للتجربة؟ إذاً لا تترددي.

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