كيف تتجنبين زيادة الوزن في عيد الفطر 2023؟

بيروت - نادين محمد - أيام قليلة ونبدأ في الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، تلك الأجواء المباركة للاحتفال والتجمعات، بعد شهر رمضان الكريم، وعادة ما ترتبط تلك المناسبة بالأطعمة المختلفة، وبالعزومات والخروجات.

ولأننا عادة نرغب في الاستمتاع بعيد الفطر المبارك ولكن دون زيادة في الوزن، نقدّم لكِ في "الجميلة" مجموعة من النصائح لتجنب زيادة الوزن في العيد.

كيف أحافظ على رشاقتي في عيد الفطر 2023؟

1. حافظي على الحركة

حافظي على الحركة (مصدر الصورة freepik)

الحركة هي أهم عامل مساعد سيحافظ على رشاقتكِ، وبدلاً من الجلوس على الأريكة ومشاهدة التلفاز، حيث تعتبر تلك واحدة من الطقوس التي نفضلها في عيد الفطر المبارك، من المهم أن تتحركي، أو تمارسي بعض التمرينات مثل المشي السريع أو الجري، أو حتى تمرينات التمدد، وإليكِ أفضل رياضة لحرق الدهون في البيت .



2. انتبهي للوجبات الخفيفة والسناك

انتبهي للوجبات الخفيفة (مصدر الصورة freepik)

خلال إجازة عيد الفطر المبارك، غالبًا ما تكون الوجبات الخفيفة مثل الكعك والبسكويت والفطائر هي الأكثر شهرة لتناولها، ولكنها عادة ما تكون عالية السعرات الحرارية، لهذا إذا لم تنتبهي عند تناولها، سيكون من الصعب جداً الحفاظ على وزنكِ دون زيادة.

وإذا شعرتِ بالجوع وتحتاجين إلى وجبة خفيفة، فاختاري الأطعمة الحقيقية، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور، تلك التي لا تحتوي على سكريات مضافة أو دهون غير صحية، واكتفي بتناول حلوى العيد مرة واحدة فقط.

3. مراقبة كميات الطعام

عند حلول عيد الفطر 2023، تأتي معه العزومات والخروجات التي ترتبط أيضاً بفكرة تناول الطعام، حيث تجدين نفسكِ أمام كميات كبيرة من الأطعمة المختلفة والشهية، وفي هذه الحالة قد يصعب عليكِ التحكم في الكميات التي تتناوليها، لهذا احرصي دائماً على تناول الطعام في أطباق صغيرة الحجم، لأنها قد تساعدكِ أكثر على التحكم في الكميات.

كذلكِ لا تتناولي الطعام على عجل، أو وأنتِ مشتتة الذهن، حيث تشير الدراسات إلى أن أولئك الذين يأكلون وهم مشتتين الذهن هم أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام، هذا لأنهم غير قادرين على الانتباه إلى إشارات امتلاء أجسامهم.

وحاولي أن تمضغي الطعام ببطء وبشكل كامل، مما سيسمح لك بالتعرف بشكل أفضل على إشارات امتلاء جسمك واستهلاك سعرات حرارية أقل.



4. احصلي على قسط كافي من النوم

قد يؤدي الحرمان من النوم، وهو أمر شائع جدًا خلال العطلات، إلى زيادة الوزن.

هذا لأن أولئك الذين لا ينامون كفاية يميلون إلى الشعور بالجوع، ويستهلكون سعرات حرارية أكثر، ويمارسون الرياضة بشكل أقل.

كما قد يؤدي تقييد النوم إلى زيادة مستويات هرمون الجوع، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تناول السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط النوم غير الكافي بانخفاض عملية التمثيل الغذائي، وقد يحدث هذا بسبب التغيرات في إيقاع الساعة البيولوجية، التي تنظم عمل العديد من وظائف الجسم، وقد يساعدكِ قبل النوم مشروبات لحرق دهون البطن والارداف قبل النوم.



المصدر: healthline