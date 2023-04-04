كيف تفقد الوزن دون أن تتضور جوعًا طوال الوقت

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القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد فقدت وزنك في الماضي أو كنت تعرف شخصًا يتبع نظامًا غذائيًا كثيرًا، فمن المحتمل أنك تدرك أن الوزن الذي تخسره يعود في النهاية.

هل تعرف لماذا يحدث هذا؟ هذا هو نتيجة فقدان الوزن القسري، وفقًا لموقع "healthline"، يحدث فقدان الوزن القسري عندما تفقد الوزن عن طريق تجويع نفسك طوال اليوم، يغير الجوع أرقام الميزان الخاصة بك، ولكنه أيضًا يجعل نظامك الداخلي ضعيفًا.

التمثيل الغذائي الصحي ضروري لفقدان الوزن، والجوع يقتله، وهذا هو سبب عودة الوزن المفقود، لذا، قبل أن تجوع نفسك أو تنخرط في نظام غذائي قاسي لإنقاص الوزن، دعنا أولاً نفهم ما هي الطريقة الصحية لفقدان الوزن وكيف يمكنك إنقاص الوزن دون تجويع نفسك.

ما هي أصح طريقة لخسارة الوزن؟

تتضمن الطريقة الصحية لفقدان الوزن البروتوكولات التالية:

أولاً وقبل كل شيء، يجب تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها والبدء في تناول الطعام في حالة نقص ، حيث يجب أن تكون السعرات الحرارية التي تقللها من الكربوهيدرات بشكل أساسي.

ثانيًا، يجب أن تمارس بعض النشاط البدني ، مثل المشي أو ركوب الدراجات. اعرف ما إذا كان بإمكانك تضمين تمارين القوة لأنها ستساعدك على بناء العضلات ، مما يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي.

أخيرًا، يجب أن تعطي الأولوية لنومك ، بهدف النوم المستمر من ست إلى ثماني ساعات يوميًا.

كيف تفقد الوزن بدون جوع؟ أضف البروتين إلى نظامك الغذائي

يعتبر البروتين من المغذيات الكبيرة الحيوية التي تحتاجها أجسامنا لبناء الخلايا وإصلاحها. لا يؤدي تضمين البروتين في نظامك الغذائي إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي فحسب ، بل يبقيك أيضًا ممتلئًا لفترة أطول. لذا ، إذا تناولت حصة من صدور الدجاج تحتوي على أقل من 300 سعرة حرارية ، يمكنك بسهولة الحصول على 30 جرامًا من البروتين والبقاء ممتلئًا لساعات. البيض والتوفو والدجاج والأسماك والزبادي كلها غنية بالبروتين.

تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية

الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية هي تلك التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة للغاية وتبقيك ممتلئًا لفترة أطول. الفواكه والخضروات أمثلة ممتازة على الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية. اجعل من المعتاد أن تبدأ يومك بالفواكه وقم بتضمين الخضار في غدائك. بغض النظر عن الفاكهة التي تتناولها ، لن تستهلك أكثر من 200 سعرة حرارية، وينطبق الشيء نفسه على الخضار.

تدرب على التحكم في الكمية

التحكم في الحصة الغذائية هو إستراتيجية مهمة لفقدان الوزن، مهما كان النظام الغذائي الذي تختاره ، سواء كان نظامًا غذائيًا كيتو أو نظامًا غذائيًا ، فهناك ذكر لوحدات الماكرو التي تحتاجها تحت هذا العدد الكبير. التحكم في الكمية مشابه من حيث أنه يمكنك فقط استهلاك كمية معينة. افترض أنك كنت تتناول ثلاث بارانثا على الإفطار. اقطع واحدة وحاول تقليلها أكثر بعد بضعة أيام. إذا بدأت في ممارسة التحكم في حصص الطعام ، فلن تحتاج أبدًا إلى نظام غذائي مرة أخرى.