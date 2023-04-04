شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. يمكن أن يؤدى تناول المشروبات الساخنة إلى الإصابة بسرطان المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن فنجان الشاي أو القهوة الساخن يجدد النشاط وينشط الجسم، يقول خبراء الصحة إنه قد يكون هناك خطر خفي كامن في فنجانك.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن شرب الكثير من المشروبات على مدار اليوم، وخاصة بكميات كبيرة، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المريء، بنسبة تصل إلى 90٪.

يقول الأطباء وفقًا لموقع "everydayhealth"، إن هذه الأرقام المحيرة للعقل مهمة جدًا أن نلاحظها لأن سرطان المريء له تكهن قاتم.

ماذا يحدث للمشروبات الساخنة؟

يقول الأطباء إن شرب المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة أو الماء الساخن على مدار اليوم يمكن أن يضر بالمريء، وهو أنبوب طويل مجوف يمتد من حلقك إلى معدتك، مع مرور الوقت يؤدي أيضًا إلى خطر الإصابة بالسرطان.

في عام 2016، منظمة الصحة العالمية أصدر تحذيرًا من أن السوائل الساخنة ربما تكون مسببة للسرطان، تضمن التحذير درجة حرارة معينة، وخاصة الشاي الذي يتم استهلاكه عند درجة حرارة تزيد على 60 درجة مئوية أو حوالي 140 فهرنهايت.

وقال التحذير إن خطر الإصابة بالسرطان يزيد كلما زادت سخونة المشروبات، ومع ذلك ، يقول الخبراء أيضًا إن تناول المشروبات الساخنة وحدها لن يسبب السرطان. تشمل بعض المخاطر الأخرى ما يلي:

تدخين السجائر

الإفراط في شرب الكحول

مضغ التبغ

نظام غذائي غير صحي

التعرض لتلوث الهواء

ما هو سرطان المريء؟

يقول خبراء الصحة إن سرطان المريء يبدأ عادة في الخلايا التي تبطن المريء من الداخل. يمكن أن يحدث هذا السرطان في أي مكان على طول المريء ويصيب الرجال أكثر من النساء.

لكونه السبب السادس الأكثر شيوعًا لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم ، تتضمن بعض علامات وأعراض سرطان المريء ما يلي:

صعوبة في بلع الطعام

غير مفسر وفقدان الوزن بشكل غير متوقع

ألم شديد في الصدر

عسر الهضم

السعال المزمن

يقول الأطباء إنه في المراحل المبكرة قد لا تجد أي أعراض مهمة لسرطان المريء.

كيف يؤثر سرطان المريء على الجسم؟

وفقا "هارفارد هيلث" يحدث سرطان المريء عندما تبدأ الخلايا السرطانية في أنسجة المريء في التكاثر ، مما يؤدي في النهاية إلى تكوين ورم.

يعتبر سرطان المريء عدوانيًا ، ومع نمو الورم ، يبدأ في سد فتحة المريء. قد تواجه صعوبة في البلع أو تلاحظ أن البلع يؤلمك.

هناك نوعان من سرطان المريء:

السرطان الغدي

هذا هو أكثر أنواع سرطان المريء شيوعًا في الولايات المتحدة. يتطور في الأنسجة التي تصنع المخاط الذي يساعدك على البلع.

سرطان الخلايا الحرشفية

يبدأ في الخلايا الحرشفية التي تبطن المريء. يصيب سرطان المريء ذو الخلايا الحرشفية عادةً الأجزاء العلوية والمتوسطة من المريء.

كيف تقلل من المخاطر؟

لتقليل خطر الإصابة بسرطان المريء، يوصي الخبراء بشرب المشروبات في درجات حرارة أقل من 150 درجة فهرنهايت، كما يقول العديد من الأطباء أنه بدلاً من تسخين الأنابيب ، يجب أن تشرب مشروبات دافئة أو فاترة ، والتي لا تسبب مشاكل صحية.

أيضًا قلل من المخاطر عن طريق تجنب الأنشطة مثل استخدام التبغ ، أو شرب الكثير من الكحول بشكل متكرر ، أو العمل حول مذيبات معينة.

وجود فيروس الورم الحليمي البشر يتعد العدوى أيضًا عامل خطر للإصابة بسرطان المريء.