شكرا لقرائتكم خبر عن التعرض المفرط للشاشات الإلكترونية قد يكون خطيرًا على صحتك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون للوقت المفرط للشاشة تأثير ضار على صحتك الجسدية والعقلية، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية جسدية مثل سوء الموقف وآلام الكتف ومشاكل الرؤية واضطرابات النوم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب وقضايا الانتباه.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون لوقت الشاشة المفرط آثار صحية اجتماعية مثل انخفاض التفاعل الاجتماعي وزيادة الشعور بالعزلة وزيادة العدوانية، يمكنك اتباع هذه النصائح لتقليل وقت الشاشة وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"

اضبط شاشتك

يعد ضبط شاشة الكمبيوتر لتقليل وقت الشاشة طريقة فعالة للحد من مقدار الوقت الذي تقضيه أمام الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول، من خلال تحديد مسافة وزاوية رؤية مريحة، يمكن للمستخدمين تقليل إجهاد العين وتقليل مخاطر الإصابة بألم مزمن في الرقبة والظهر، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه أمام الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول، ما يمكن أن يساعد في تحسين التركيز والإنتاجية والرفاهية العامة.

وميض في كثير من الأحيان

غالبًا ما يكون الرمش عادة مهمة يجب الحفاظ عليها عندما يتعلق الأمر بتقليل وقت الشاشة، قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن الرمش جزء مهم للحفاظ على صحة أعيننا وتقليل الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات.

في كل مرة نرمش فيها ، تنشر أجفاننا طبقة رقيقة من الدموع على أعيننا، تساعد هذه الطبقة من الدموع على إبقاء أعيننا رطبة ومرطبة ، مما يساعدنا على تجنب إجهاد العين وإرهاقها، عندما نقضي الكثير من الوقت أمام الشاشات ، سواء كان ذلك من العمل على الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو، فإننا نميل إلى الوميض بشكل أقل.

خذ فترات راحة متكررة

وفقًا لجامعة ولاية أوريغون ، فإن 20 ثانية هي الوقت المثالي الذي تستغرقه العين للاسترخاء، أخذ فترات راحة متكررة من الشاشة سيساعد عينيك على الراحة، انظر بعيدًا عن الشاشة كل 20 ثانية وركز على شيء بعيد لمساعدة عينيك على الاسترخاء.

تقليل الوهج

يعد تقليل الوهج خطوة مهمة لتقليل وقت الشاشة لأنه يمكن أن يسهل على الأشخاص مشاهدة شاشاتهم دون إجهاد أعينهم أو الشعور بعدم الارتياح، يمكن أن يسبب الوهج إجهاد العين والصداع والتعب، يمكن أن يؤدي الوهج أيضًا إلى صعوبة رؤية العين للمحتوى على الشاشة، لتقليل الوهج ، يمكن استخدام إعدادات إضاءة الشاشة المناسبة والمرشحات المضادة للوهج.

البس النظارات

إذا كنت ترتدي نظارات بالفعل ، فتأكد من استخدامها عند النظر إلى الشاشة، إذا كنت لا ترتدي نظارات ، يمكنك التفكير في الحصول على زوج من نظارات الكمبيوتر لتقليل إجهاد العين.

بجانب كل النصائح المذكورة أعلاه ، تأكد من أن الغرفة مضاءة جيدًا حتى لا ترهق عينيك عند النظر إلى الشاشة، يمكن مضاعفة جميع الآثار السلبية لزيادة وقت الشاشة من خلال حقيقة أن العديد من منصات الوسائط الاجتماعية وألعاب الفيديو والأنشطة الرقمية الأخرى تشجع على السلوك غير الصحي مثل الاستهلاك المفرط والإدمان، أخيرًا ، تم ربط الوقت الذي يقضيه أمام الشاشة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة نظرًا لارتباطه بقلة النشاط البدني، لذلك ، من المهم تحديد وقت الشاشة والبحث عن أنشطة لاستبدالها.