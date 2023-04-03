شكرا لقرائتكم خبر عن إليك 7 أطعمة غنية بالمياه للحفاظ على رطوبتك طوال الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس هناك شك في أن الماء ضروري للتشغيل الفعال لكل نظام في أجسامنا، الماء مهم لقدرة الجسم على تنفيذ عدد من المهام، بما في ذلك التحكم في درجة حرارة الجسم، وإزالة الملوثات الخطرة، وتوفير العناصر الغذائية الحيوية والأكسجين للخلايا، والحفاظ على بيئة رطبة لأنسجة الجسم والمفاصل الصحية، خاصة خلال فترة الصيام التي تمتد لنحو 12 ساعة في شهر رمضان الكريم مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، يعد تناول الفواكه والخضراوات التي ترطب جسمك، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، استراتيجية فعالة لمساعدة جسمك على امتصاص كمية كافية من الماء، وإليك الأطعمة الغنية بالمياه وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

قالت أخصائية التغذية Lovneet Batra، إن هناك أطعمة غنية بالمياه يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الصيفي للبقاء رطبًا، فمع ذروته في فصل الصيف وارتفاع شديد في درجات الحرارة كل يوم، من الأهمية أن تظل رطبًا وصحيًا.

يمكن أن يساهم الجفاف في فقدان الطاقة، والخمول، والصداع، ومشاكل الجلد، وتشنجات العضلات والغثيان، وانخفاض ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب، بينما يمكن أن يؤدي الجفاف لفترات طويلة إلى مشاكل أكثر خطورة مثل فشل الأعضاء، من الضروري استهلاك الكثير من الماء وتناول الأطعمة الطبيعية الصحية المليئة بالماء، بينما يعد شرب الماء أمرًا مهمًا، يمكنك استهلاك كمية كبيرة من الماء عن طريق تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان الغنية بالمياه في نظامك الغذائي.

أضف هذه الأطعمة السبعة إلى نظامك الغذائي الصيفي للبقاء رطبًا: 1. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات، وخاصة البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريان للترطيب، كما أنه يحتوي على السكريات الطبيعية والمعادن التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة من الجسم.

2. البصل

يحتوي البصل على كمية كبيرة من الماء مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، كما أنه يحتوي على مركبات الكبريت التي تحفز جهاز المناعة، ما يجعله خيارًا رائعًا لتعزيز المناعة خلال أشهر الشتاء.

3. البطيخ

البطيخ غني بالماء والإلكتروليتات، ما يجعله مصدرًا رائعًا للترطيب، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين أ وج والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

4. النعناع

يعتبر النعناع مصدرًا رائعًا للترطيب لأنه يحتوي على الماء ويمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة اضطراب المعدة، وهو أيضًا مدر طبيعي للبول يمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم.

5. طماطم

الطماطم غنية بالمياه وتحتوي على مستويات عالية من الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة، يحتوي أيضًا على فيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

6. اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتعزيز الهضم، كما أنه مصدر كبير للترطيب ويحتوي على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم التي يمكن أن تساعد في استعادة توازن السوائل في الجسم.

7. خيار

الخيار غني بالمياه ويحتوي على فيتامين K الذي يمكن أن يساعد في تحسين صحة العظام. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على السكريات الطبيعية ، مما يجعله خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة لمن يتطلعون إلى الحفاظ على وزن صحي.