أسباب انحسار اللثة وطرق العلاج لمنع تساقط الأسنان وفقدان الابتسامة

قد تكونين مصابة بأمراض اللثة ولا تعرفين ذلك. أول علامة منبهة هي أن لثتك باتت أقصر ولم تعد تغطي جذر بعض الأسنان بالكامل. تصبح مؤلمة في بعض الأحيان. ومشكلة اللثة هذه ليست جمالية فحسب، بل تبين أيضًا أنها مصدر لألم الأسنان.

لاستعادة ابتسامتك وشفاء لثتك، هناك عدة علاجات. ولكن قبل اتخاذ قرار بشأن العلاج الذي سيتم إجراؤه من الضروري تحديد أسباب انحسار اللثة أو فقدان الطول، مع العلم أن الأسباب متعددة بشكل عام. إليك علاج انحسار اللثة في الموضوع الآتي:

ما هو تراجع اللثة؟

انحسار اللثة هو عملية تدريجية تتراجع فيها أنسجة اللثة ببطء عن الأسنان، وتراجع اللثة، حيث تفقد اللثة قدرتها على الاحتفاظ ببنية الأسنان تاركة جذر السن مكشوفًا. يمكن أن تحدث هذه العملية على مدى فترة طويلة جدًا لذا لا يمكن ملاحظتها على الفور. إذا لم يتم علاج مشكلة اللثة، فقد تؤدي إلى فقدان بعض الأسنان أو فقدان كامل الأسنان بشكل دائم.

ما هي أعراض انحسار اللثة؟

قد تجعلك بعض العلامات التحذيرية على دراية بانحسار اللثة:

- ظهور مثلثات سوداء أو فراغات بين أسنانك: هذا لا يعني ظهور بقع سوداء على اللثة، ولكن فراغات مفقودة على شكل مثلثات صغيرة عند تقاطع السن واللثة.

- انطباع بالطول في سن واحد أو أكثر: بما أن أنسجة اللثة تتناقص، تبدو الأسنان أطول، على الرغم من أنها لم تتغير في الحجم. يُلاحظ ذلك من خلال التغيير في استقامة الابتسامة.

- زيادة حساسية الأسنان: حين يكون جذر الأسنان واضحاً، يكون العصب أكثر ضعفًا. كما تصبح الأسنان أكثر حساسية تجاه الأطعمة الساخنة والباردة وكذلك الأطعمة الحلوة. قد يعاني الفرد أيضًا من الألم.

- ظهور وترسيم جذر السن: تراجع اللثة يكشف جذر السن. ينتج عن ذلك لونان مختلفان (لون العاج والمينا) على أسنانك. يمكنك رؤية هذا الاختلاف أو الشعور به عن طريق اللمس.

- احمرار ونزيف: يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية نزيف اللثة واحمرارها وحتى الألم. يمكن أن يشير هذا الالتهاب إلى أمراض اللثة أو التهاب اللثة الذي يسبب تراجع اللثة أو حتى فقدان الأسنان.

- تراجع اللثة هو التهاب، في حين أن وجود كتلة منتفخة في اللثة هو بالأحرى نتيجة خراج الأسنان.

تراجع اللثة: ما هي العلاجات الممكنة؟

يمكن علاج انحسار اللثة من أجل وقفها حتى لا يزداد الضرر سواء في اللثة أو الفك. أولاً، يقوم طبيب الأسنان بتشخيص أسباب انحسار اللثة، ثم يقدم الرعاية المناسبة. بشكل عام، الوقاية هي الأفضل ضد أمراض اللثة والحدّ من آثارها. من الضروري على وجه الخصوص:

- اعتماد نظافة الفم التي لا تشوبها شائبة: أي تنظيف أسنانك بشكل أفضل وأكثر فاعلية وأقل عدائية. يمكنك تنظيف أسنانك بفرشاة كهربائية أو استخدام شعيرات الأسنان أو الخيط وغسول الفم.

- إجراء تنظيف أسنان احترافي لجيوب اللثة عند طبيب الأسنان لتخليصها من بقايا الطعام والبكتيريا الأخرى لمنع التهاب اللثة.

- تنظيف الأسنان في عيادة الطبيب لشفاء اللثة. أحيانًا يقوم طبيب الأسنان أيضًا بإجراء تخطيط الجذر لمنع حدوث مزيد من الالتهاب في المستقبل. إجراء كشط الأسنان عند طبيب الأسنان في حالة التهاب اللثة.

- إرتداء قالب مخصص ضدّ صرير الأسنان لتجنّب آثاره على اللثة.

بعد ذلك، يعيد طبيب الأسنان الابتسامة بعلاجات تجميلية:

- زراعة اللثة تحت التخدير الموضعي؛

- تجديد الأنسجة والعظام المنكسرة من خلال استخدام حشو العظام.

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