نصائح لفقدان الوزن في رمضان بطريقة صحية

من السهل أن يصبح شهر رمضان المبارك فرصةً مثالية لاتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى استثمار ساعات الصيام الطويلة ووجبات الإفطار وحتى السحور في إنقاص الوزن.

هذا ما كشفت عنه خبيرة التغذية العلاجية، د. ندى بهاء الدين، والتي قالت إنه من الضروري الإفطار على كوب من الشوربة ثم ٣ تمرات، ثم الانتظار من ١٠ وحتى ٢٠ دقيقة لاستكمال وجبة الإفطار، وكلما طالت الفترة كان أفضل.

وجبة الإفطار

وتابعت "خبيرة التغذية": يجب البدء بتناول البروتين والخضار ثم النشويات، وحال عدم الرغبة في تناول الطعام، يفضَّل تأجيله حتى العشاء، مع الاهتمام بتناول سناكس عبارة عن فاكهة مجففة أو عادية.

وأضافت حال الرغبة في تناول العصائر: يفضَّل أن تكون منزوعة السكر أو بسكر دايت، أما الحلويات فيفضَّل أن تكون مرتين في الأسبوع.

وجبة السحور

وقالت "د. ندى"، إن السحور يجب أن يتكوّن من نشويات معقدة كالفول والشوفان، والبروتين كالزبادي والبيض، مع تأخير موعده قرب الفجر، مع شرب المياه بكثرة.

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